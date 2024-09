Shakira ist in Bogota aufgewachsen. Die Mutter stammte aus Spanien, der Vater aus dem Libanon. Er war Juwelier und hatte ein eigenes Geschäft. Der Familie ging es richtig gut. Doch dann kam der Absturz.

Shakira war acht Jahre alt

Plötzlich waren die Möbel weg, das Haus leer, die Autos verkauft. Kein Fernseher, noch nicht einmal die Klimaanlage war mehr da. Sie heult, ist wütend darüber, dass der Vater mit dem Geschäft bankrott gegangen ist und neu anfangen muss. Sie macht ihm Vorwürfe. Doch er reagiert gelassen, nimmt das Mädchen mit in den Park und zeigt ihr die wirklich armen obdachlosen Kinder, die an Kleber schnüffelten und zerissene Kleidung tragen. Später erzählte sie: Von da an war ich geläutert. Ich nahm mir vor schnell erwachsen und berühmt zu werden.

Shakira - Whenever, Wherever (Official HD Video)

Gloria Estefan hat ihr geholfen

Und dabei ist sie richtig ehrgeizig. Schon ganz jung ist sie in Lateinamerika ein Star. Doch sie träumt von der weltweiten Karriere. Gloria Estefan und ihr Mann Emilio glauben an sie und helfen ihr beim ersten Album. Es gibt nur ein kleines Problem. Sie kann kaum englisch, will aber auch ihre Texte auf englisch schreiben. Also übt sie, reimt mit dem Wörterbuch, lernt Gedichte auswendig und schaut sich alle möglichen Songtexte von Bob Dylan an.

"Whenever, Wherever" – ein Hit mit merkwürdigem Text?

Und dann schreibt sie ein Liebeslied über eine Frau, die ihrer großen Liebe überall hin folgt und jedes Hindernis überwindet: Mit "Whenever, Wherever" landet sie ihren ersten großen internationalen Hit. Okay, an manchen Stellen ist der Text ein bisschen merkwürdig:

Zum Glück sind meine Brüste so klein und bescheiden, dass du sie nicht mit Bergen verwechseln kannst.

Sie selbst sagte: "Naja, manches klingt es auf Englisch halt viel platter als auf Spanisch…"