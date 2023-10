per Mail teilen

Eine Szene, wie man sie aus vielen Ehen kennt: Das Paar ist eingeladen auf einer Party. Er ist schon lange fertig, sie noch im Schlafzimmer am Anziehen...

Genau so war es bei Eric Clapton und seiner Frau Patty. Er sitzt auf der Couch, ist fertig und wartet auf sie. Patty kommt die Treppe herunter.

"Na, wie sehe ich aus? Kann ich so gehen?", fragt sie.

"Wundervoll siehst Du aus", antwortet er und ist begeistert, wie schön seine Frau sich gemacht hat.

Patty ist nicht zufrieden

"Nee, ich probiere noch etwas anderes aus", sagt sie und springt wieder die Treppe hoch. Eric nimmt die Gitarre in die Hand, Melodiefetzen kommen in seinen Kopf, Worte darüber, wie verliebt er in Patty ist und wie schön sie ist.

Da erscheint sie wieder

"Kann ich so gehen?"

"Klar, Du siehst bezaubernd aus."

Aber gleich ist sie wieder im Schlafzimmer verschwunden und zieht ein neues Kleid an. Eric, unten auf der Couch, vertreibt sich die Zeit mit der Gitarre und singt davon, wie er dasitzt und auf seine Frau wartet. Immer mal wieder erscheint sie.

"Geht das so?"

"Ja, Du siehst ganz wundervoll aus".

Irgendwann ist Patty mit ihrem Aussehen zufrieden und man kann endlich los. Das Lied war inzwischen auch fertig.