Gary Brooker hat bei den "Paramounts" seine Karriere angefangen. Die Paramounts waren in den frühen 60er Jahren in England gut im Geschäft und tourten zusammen mit großen Bands. Nur der Erfolg wollte nicht kommen.

Unter diesen großen Bands waren die Beatles, die Rolling Stones, die Small Faces und die Kinks. Alle werden berühmt – nur die Paramounts nicht. Gary Brooker hat keine Lust mehr und löst die Band auf. Er will nie mehr auftreten. Dann begegnet er zufällig dem Texter Keith Reid.

Der Song musste monatelang warten

Keith schickt ihm Texte. Einer davon ist "A Whiter Shade Of Pale". Drei Monate liegt der Text bei Gary herum und dann schreibt er die Musik in drei Minuten. Andere sollen das Lied singen, aber niemand will. "Gary, dann musst Du selbst singen", sagt Keith. Aber der will ja nicht mehr – "Du musst!", sagt Keith.

Die Musiker werden eilig zusammengetrommelt, zum Teil über Zeitungsanzeigen, eine Band gibt es ja noch gar nicht. Sofort geht es ins Studio und auf Anhieb schaffen Procol Harum einen Welthit.

Musikkritiker und Journalisten suchen gerne das Haar in der Suppe

Mit Ausdauer weist man bis heute darauf hin, dass "A Whiter Shade Of Pale" von Johann Sebastian Bach abgeschrieben sei, und zwar aus der berühmten "Air" in der Orchester Suite D-Dur. Fragte man Gary Brooker, wie das nun mit dem Bach ist, lacht er: "Es ist inspiriert von Johann Sebastian Bach! Inspiriert ist das richtige Wort. Es ist Bach ähnlich – bachisch!"

Am 19. Februar 2022 stirbt Sänger Gary Brooker mit 76 Jahren. "A Whiter Shade Of Pale" verkaufte sich über zehn Millionen Mal und wurde zur Hymne der Hippie-Bewegung, dem "Summer of Love".