"I love Rock 'n' Roll" kennen viele als den Hit, den Joan Jett & The Blackhearts im Jahr 1981 veröffentlicht haben. Sie haben den Song aber nur gecovert.

Es fing alles mit den Rolling Stones an

1975 erscheint "It's only Rock’n’ Roll- But I Like it" von den Rolling Stones. Also, es ist ja nur Rock 'n' Roll, aber ich mag das. Die Zeile ist nicht unbedingt abwertend, sondern eher ironisch gemeint. Die Beiden Musiker Alan Merrill und Jake Hooker sehen das anders. Sie haben ihre eigene Band, die Arrows und sind eher mäßig erfolgreich. Als Antwort auf die Stones schreiben sie ihre Sicht auf die Musik: "I Love Rock 'n' Roll". Der Text handelt von einem Pärchen, das sich an einer Jukebox kennenlernt, weil beide den selben Song mögen: "Ich liebe den Rock 'n' Roll. Steck noch eine Münze in die Jukebox und lass uns tanzen".

Die beiden sind von dem Titel begeistert und glauben fest daran einen Hit geschrieben zu haben. Ihr Manager nicht, er lässt sie es immerhin in einer Mittagspause aufnehmen. Die Qualität ist lausig. Der Titel kommt auf die B-Seite einer Single und floppt. Sie versuchen es aber nochmal. Nehmen den Titel besser auf und veröffentlichen ihn aus der A-Seite. Wieder nichts... Die Arrows geben auf.

Die Geschichte wiederholt sich

Anfang der 80 stößt dann Joan Jett auf den Song und ist begeistert. Ihr Manager aber leider auch nicht und deshalb erschien "I Love Rock ’n’ Roll" als B-Seite erstmal ausschließlich in den Niederlanden. Wieder ein Flop. Aber sie glaubt immer noch an den Titel und an die Message. Sie nimmt den Song 1982 neu auf und benennt gleich ihr komplettes Album danach. Plötzlich klappt's! Die Single hält sich wochenlang in den Charts.

Und die Komponisten, Alan Merrill und Jake Hooker, konnten sich sogar 2001 nochmal über Tantiemen freuen. Da nahm Britney Spears den Titel auf und landet wieder einen Hit, allerdings eher in einer gestöhnten Variante. Was die beiden von der Version hielten ist nicht bekannt.