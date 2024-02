Eric Carmen war sehr ehrgeizig. Er hatte den Plan eine große Ballade zu schreiben und damit berühmt zu werden. Die erste Idee für seinen Song war eine Klavierpassage.

Zwei Monate hatte Eric Carmen daran herumprobiert, bis er zufrieden war. Das sollte der Mittelteil werden. Jetzt fehlte eine Gesangsmelodie. Eines Tages hörte Eric Carmen zufällig das zweite Klavierkonzert des russischen Komponisten Sergej Rachmaninow – und "All By Myself" war fertig, wurde aufgenommen und sollte veröffentlicht werden.

Und dann kam das Problem

Die Erben von Rachmaninow hatten davon Wind bekommen und meldeten sich per Rechtsanwalt. Es wurde erklärt, dass man keineswegs eine Melodie von Sergej Rachmaninow verwenden dürfe. Die Verwertungsrechte lägen nämlich bei den Erben. Es wurde verhandelt und am Ende konnte man sich einigen. Die Erben bekamen zwölf Prozent der erwarteten Einnahmen. Ein faires Geschäft, denn ohne Rachmaninow wäre "All By Myself" nicht halb so gut.

Eric Carmen wurde mit "All By Myself" tatsächlich berühmt und die Erben von Rachmaninow haben gut mitverdient. Am Ende wurden alle glücklich mit dem traurigen Song.