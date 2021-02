SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad erklärt, was es jetzt schon im Garten zu tun gibt, und warum Hecken und Sträucher ab März maximal nur noch in Form gebracht werden dürfen.

Vogelschutz

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Der Grund, warum Sträucher und Hecken bereits so früh im Jahr geschnitten werden sollten, ist der Vogelschutz. Aufgrund der teilweise bereits frühlingshaften Temperaturen warnt Hans Willi Konrad deshalb vor bereits nistenden und gegebenenfalls sogar früh brütenden Vogelarten. Dieser Schutzgedanke spiegelt sich auch im Bundesnaturschutzgesetz (§39, Abs 5,2 - BNatSchG) wieder.

"Es ist verboten (…) Bäume, die außerhalb des Waldes (…) stehen, Hecken, (…) Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen." §39, Abs 5,2 - BNatSchG

Was bedeutet das?

In Hecken und Sträuchern brütende Vögel dürfen durch den Schnitt der Pflanze nicht gestört werden. Colourbox

Gesetzlich geregelt ist also, dass in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September keine Gehölze, Hecken oder Bäume im eigenen Garten gefällt, radikal be- oder zurückgeschnitten oder komplett entfernt werden dürfen. Natürlich steht es jedem Gartenbesitzer frei, auch nach dem 1. März Hecken, Sträucher und Bäume zu beschneiden. "Dann habe ich aber die Verpflichtung mich zu bremsen, einen gewissen Abstand zu halten und die gegebenenfalls in der Hecke, dem Strauch oder Baum lebenden Tiere nicht zu stören," erklärt Hans-Willi Konrad.

So schneiden Sie ...