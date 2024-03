Seit einigen Jahren sind Bettwanzen bei uns wieder auf dem Vormarsch. Wir schleppen sie zum Beispiel aus dem Urlaub ein. Wer sie einmal im Haus hat, wird sie so schnell nicht wieder los.

Daniel Staiber aus Ludwigshafen spürt die Bettwanzen zusammen mit seinen Hunden Samy und Nele auf. Er verrät uns, wie die Schädlingsbekämpfung abläuft, und wie Sie die Tierchen vermieden können.

Die Spürnasen der Hunde sind ein Vorteil

SWR1: Wie gehen Sie auf der Suche nach Bettwanzen in einer Wohnung vor?

Daniel Staiber: Zunächst einmal werden Sie aufgeklärt, wo sich überall Bettwanzen aufhalten können. Danach erkläre ich Ihnen kurz den Ablauf, wie ich mit den Hunden Ihre Wohnung absuche, nämlich an den Stellen, wo sich Bettwanzen normalerweise immer aufhalten. Das ist, wie der Name schon sagt, am Bett oder an allen Ruhe- und Schlafmöglichkeiten. Ansonsten zum Beispiel an der Couch.

SWR1: Was sind die Vorteile eines Spürhundes im Vergleich zum herkömmlichen Schädlingsbekämpfer?

Staiber: Die Nase. Der Schädlingsbekämpfer kann immer nur optisch schauen, ob er Bettwanzen findet. Da die Bettwanzen sehr klein sind, zwischen fünf und sechs Millimeter, können sie in die kleinsten Ritzen gehen. Und die Hunde riechen das. Natürlich sind Hunde mit ihren über hundert Millionen Riechzellen dem Menschen überlegen, der zehn Millionen Riechzellen hat. Wo wir optisch nichts sehen, kann der Hund trotzdem etwas riechen.

Bettwanzen sind nur etwa zwischen fünf und sechs Millimeter groß. Sie mit dem bloßen Auge zu finden, ist sehr schwierig. SWR

SWR1: Wie hoch ist die Trefferquote Ihrer Hunde?

Staiber: Da gibt es wissenschaftliche Studien, die Trefferquote liegt bei circa 95 Prozent. Wobei man immer sagen muss, der Hund ist nach wie vor ein Lebewesen und keine Maschine. Deswegen kommt es immer ein bisschen auf die Tagesform an.

SWR1: Wie lange können Bettwanzen überleben?

Staiber: Genau das macht die Bettwanze so besonders oder besonders eklig, die Bettwanze kann tatsächlich ohne einen menschlichen Wirt bis zu einem Jahr oder länger überleben. Sie fährt ihren Organismus komplett runter, wenn sie merkt, dass kein Wirt vorhanden ist. Und sie aktiviert sich dann wieder, wenn wieder ein Wirt im Raum ist.

So werden die Bettwanzen bekämpft

SWR1: Wenn Ihre Hunde Bettwanzen gefunden haben, wie werden sie bekämpft?

Staiber: Entweder chemisch oder thermisch. Es kommt immer ein bisschen auf die örtlichen Gegebenheiten an. Das heißt, entweder spritzen wir alle Stellen mit Chemie ein, von denen wir wissen, dass sich Bettwanzen normalerweise dort aufhalten oder verstecken. Jedes Mal, wenn eine Bettwanze über diese Stelle läuft, geht sie eine kurze Zeit später dran kaputt. Die Behandlung muss allerdings mehrfach im Abstand von sechs bis acht Wochen wiederholt werden.

Bei der thermischen Behandlung erhitzten wir ganze Räume auf über 50 Grad. Da geht es nicht nur um die Raumtemperatur, sondern um die Substanz, also inklusive Wände, aller Möbelstücke und so weiter.

SWR1: Wie kann ich feststellen, ob ich Bettwanzen habe?

Staiber: Feststellen, ob man Bettwanzen habt, kann man meistens erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, nämlich wenn sie sich in der Wohnung oder im Schlafzimmer etabliert haben und schon da sind. Die Spuren als Laie zu sehen, ist schier unmöglich.

SWR1: Mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn Sie mit einem Ihrer Spürhunde anrücken?

Staiber: Es ist von Fall zu Fall zu betrachten. Aber in der Regel kann man für eine Zwei- bis Dreizimmerwohnung mit Einsätzen zwischen 250 und 300 Euro rechnen. Bei einem Fund wird die Bekämpfung geplant und geschaut, was der Kunde möchte und was bei dem Kunden möglich ist.

Nicht immer ist eine chemische Behandlung möglich, zum Beispiel wenn Säuglinge oder Kleinkinder mit im Spiel sind. Dann funktioniert aus unserer fachlichen Sicht eigentlich nur die thermische Behandlung. Aber dafür müssen auch örtliche Gegebenheiten passen, damit die Wärme sich auch vernünftig aufbauen kann.

