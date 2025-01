„Ghosting“ in der Arbeitswelt

per Mail teilen

Firmen werden von Bewerbern "geghostet" ++ Potenzielle Arbeitskräfte bekommen auf ihre Bewerbungen keine Reaktion ++ "Woher kommt das Ghosting-Phänomen in der Arbeitswelt?" Interview mit Jutta Rump, Professorin für Personalmanagement

"Ghosting im Arbeitsumfeld - wie erleben das Arbeitgeber?"

"Ghosting" - der Begriff kommt eigentlich aus der Dating-Welt und bedeutet, dass die andere Person wie ein Geist plötzlich verschwindet, untertaucht, sich nicht mehr meldet. Das passiert Unternehmen inzwischen immer häufiger mit Bewerberinnen und Bewerbern. Wolfgang Brauer hat mit der Winkler AG in Heidelberg und der Handwerkskammer Koblenz über ihre Erfahrungen gesprochen.



Weitere Themen der Sendung:



"Ghosting im Arbeitsumfeld - welche Erfahrungen machen Bewerber?" Die beiden Stuttgarter Elias und Kai (19 Jahre) berichten über ihre Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt.

"Woher kommt das Ghosting-Phänomen in der Arbeitswelt? Interview mit Prof. Jutta Rump, Leiterin des Instituts für Beschäftigung & Employability in Ludwigshafen.

"Hat Ghosting rechtliche Konsequenzen für Unternehmen oder Bewerber?" Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.