Geplanter Stellenabbau bei Bosch: Es geht um die Existenz!

Wie Beschäftigte am Bosch-Standort Schwäbisch-Gmünd mit der Hiobsbotschaft zur Umstrukturierung umgehen ++ Was macht die Angst vor dem Jobverlust mit der Psyche der Betroffenen? Gespräch mit Klaus Lieb, Professor für Psychotherapie der Leibniz-Gemeinschaft in Mainz ++ That' s nuts! Ein preisgekröntes Jungunternehmen holt den Nussanbau zurück nach Rheinhessen ++ Frag die Arbeitsrechtlerin Julia Englert

Es geht um Existenzen: Bosch-Beschäftigte vom Stellenabbau bedroht

VW, Ford, Thyssenkrupp oder Bosch: Aus der deutschen Industrie häufen sich die schlechten Nachrichten. Mehrere Unternehmen haben in den vergangenen Tagen angekündigt, im großen Stil Arbeitsplätze abzubauen. Beim baden-württembergischen Autozulieferer Bosch etwa sollen allein in Deutschland 3.800 Jobs wegfallen, ein Drittel davon im Werk in Schwäbisch Gmünd. Eine Hiobsbotschaft für die Beschäftigten dort. Reportage von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung: Jobverlust: "Wir sprechen von einem kritischen Lebensereignis". Interview mit Klaus Lieb, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, Direktor des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz.

"That' s nuts!" - die Nuss-Pioniere aus Rheinhessen. Reportage von Sabine Geipel.

Darf sich der Chef weigern, Kurzarbeit anzumelden? Antwort von Arbeitsrechtlerin Julia Englert.