Gemeinsamer Arbeitsalltag: Im Inklusionshotel arbeiten Menschen mit und ohne Handicap zusammen

Gemeinsam schaffen wir das: In einem Inklusionshotel in Mainz arbeiten Menschen mit und ohne Handicap ++ Brief der Woche an die Heidenheimer ++ Angriff aus der Luft: Tüftler kämpft mit Agrar-Drohnen gegen Schädlinge

Gemeinsam schaffen wir das - in einem Inklusionshotel in Mainz arbeiten Menschen mit und ohne Handicap

Am 28. Mai ist deutschlandweiter Diversity Tag - der Tag der Vielfalt. Die ARD berichtet an diesem Tag in allen Programmen über Vielfalt und Diversität in unserem Zusammenleben. Schwerpunkt ist diesmal die Inklusion von Menschen mit Behinderung. In Mainz gibt es ein Inklusionshotel, in dem vor allem Menschen mit Handicap arbeiten. Sie erledigen dort viele Aufgaben, helfen zum Beispiel beim Frühstück oder machen die Betten. Beitrag von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung: Angriff aus der Luft - Tüftler kämpft mit Agrar-Drohnen gegen Schädlinge. Reportage von Raphael Moos.

Unruhe bei Teams-Konferenz. Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an die Heidenheimer:innen In Marketingabteilungen sitzen oft besonders kreative Köpfe. Manchmal vielleicht zu kreativ. Über einen neuen Werbespruch für die Stadt Heidenheim kann man sich jedenfalls trefflich den Kopf zerbrechen und darüber nachdenken: was wollen die mir jetzt sagen?! Glosse von Christoph Azone.