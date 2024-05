Gemeinsam schaffen wir das: In einem Inklusionshotel in Mainz arbeiten Menschen mit und ohne Handicap https://www.swr.de/home/diversitaetstag-100.html ++ Brief der Woche an die Heidenheimer ++ Angriff aus der Luft: Tüftler kämpft mit Agrar-Drohnen gegen Schädlinge