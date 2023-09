Gegen den Fachkräftemangel mit Azubis aus Vietnam

Ravensburger Bauunternehmer setzt auf Azubis aus Asien ++ "Fachkräftesicherung: Wir müssen da jetzt ernsthaft ran!": Interview mit dem Berufsbildungsexperten Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung ++ Die Azubi-Headhunterin: Ein neues Geschäftsmodell

Viele junge Menschen starten gerade in einen neuen Lebensabschnitt - sie beginnen eine Ausbildung. Die Betriebe leiden seit Jahren unter chronischem Azubimangel. Wir schauen in einer Spezialausgabe von SWR1 Arbeitsplatz darauf, wie Unternehmen und Auszubildende zusammenfinden, und was sie zum Start ins neue Ausbildungsjahr umtreibt.



Erfolgsmodell Maurer-Azubis aus Vietnam



Der Fachkräftemangel macht Betrieben, die dringend neue Auszubildende suchen, Jahr für Jahr mehr zu schaffen. So ging es auch Otto Birk. Er ist Bauunternehmer im Kreis Ravensburg und fand vor drei Jahren einfach keinen Azubi mehr. Das war für ihn der Wendepunkt. Birk wagte einen ungewöhnlichen Versuch: Er stellte drei Azubis aus Vietnam ein. Inzwischen sind sie mit ihrer Lehre fertig, und das Modell Azubi aus Vietnam hat im Kreis Ravensburg Schule gemacht. Wolfgang Brauer hat den Bauunternehmer und seine fertigen Gesellen getroffen.



· Fachkräftesicherung: "Wir müssen da jetzt ernsthaft ran!" Interview mit Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn



· Die Azubi-Headhunterin: Geschäftsmodell Fachkräftemangel. Ein Beitrag von Christoph Mautes



· Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle: "Berufsbegleitend Studieren, aber welche Variante?" und "Vorzeitige Schichtübergabe in der Pflege macht Probleme"



SWR1 "Brief der Woche" an Bildungsforscherin Katharina Werner



Sie ist Mitautorin des gerade veröffentlichten Bildungsbarometer und eine von vielen Bildungsforschenden, die seit Jahren mahnen: Unser Bildungssystem ist nicht gut! Eine Glosse von Katharina Krüger.