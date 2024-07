Ohne Stress in die Ferien: Tipps, wie sich der Urlaubsstress auf der Arbeit reduzieren lässt ++ Zu hohe Anforderungen, zu wenig Geld: Stuttgarter Kinderpflegedienst gibt auf ++ SWR1 Brief der Woche an die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo

Ohne Stress in die Ferien: Wie der Urlaub tatsächlich zur Erholung wird

Erst Überstunden, um offene To-Dos abzuarbeiten, dann Mails checken im Urlaub, und hinterher Berge von liegengebliebener Arbeit: Urlaub kann in vielen Jobs Zusatz-Stress auslösen. Laut einer aktuellen Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK kehren knapp ein Viertel der Beschäftigten wenig ausgeruht aus dem Urlaub zurück. Doch der Urlaubsstress lässt sich zumindest reduzieren - mit klaren Absprachen und Regeln. Umfrage in Neuwied von Wolfgang Brauer und Interview mit Maike Sauermann, Expertin für Stress & Digitale Balance am Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung, Konstanz. Weitere Themen der Sendung: Zu hohe Anforderungen, zu wenig Geld: Stuttgarter Kinderpflegedienst gibt auf. Reportage aus Stuttgart von Geli Hensolt.

Arbeitgeber mag Freizeitausgleich nicht. Wie spreche ich meine Sicht darauf an? Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an Anne Hidalgo Die Bürgermeisterin von Paris hat vor Beginn der Olympischen Spiele in der Seine gebadet. Glosse von Katharina Krüger.