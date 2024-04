Schwarzwälder Kirschtorte

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Werner Hauser

Schoko-Biskuitboden:

180 g Zucker

7 Eier

180 g Mehlr

70 g Speisestärke

30 g Kakaopulver

1 Päckchen Backpulver

jeweils 1 Prise Vanillezucker, Zimt, Salz

Zubereitung

Ofen auf 160 Grad vorheizen, Backform mit 26 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen. Zucker und Eier ca. 20 Minuten lang zu einer schaumig-kompakten Masse verrühren. Das Mehl, Mondamin, Kakaopulver, Zimt, Vanillepulver, und Backpulver vorsichtig unterheben, in die Form füllen und ca. 40 Min. backen, noch warm stürzen und erkalten lassen. Danach für vier Böden den Schokobiskuitboden dreimal waagerecht und gleichmäßig durschneiden.

Zutaten Füllung:

1,5 l Sahne (mit 30 % Fettanteil)

10 ml Kirschwasser (40 Vol.-%)

70 g gesiebter Puderzucker

12 Blatt Gelatine

850 ml Schattenmorellen

1 Prise Zimt

4 ml guter Rotwein

30 g Speisestärke

Für die Deko Im Sommer frische Kirschen / alternativ aus dem Glas, Schokoraspel

Zubereitung Füllung

Schattenmorellen abgießen, Saft auffangen und diesen in einem Topf zum Kochen bringen. Zwischenzeitlich Mondamin, Rotwein und Zimt gut verrühren, zum Saft geben und kurz mit aufkochen. Die Flüssigkeit erkalten lassen und die abgetropften Schattenmorellen unterrühren.



Gelatine in kaltem Wasser einweichen und Sahne mit Puderzucker steif schlagen. Gelatine ausdrücken und in einem Topf mit etwas Kirschwasser klumpenfrei auflösen (nicht zu heiß werden lassen!) und das Ganze unter die geschlagene Sahne rühren. Den ersten Boden mit den erkalteten Schattenmorellen bestreichen, darauf den zweiten Boden legen, diesen mit etwas übriggelassenem Kirschwasser beträufeln und darauf eine 2-cm-Sahneschicht verstreichen. Das Ganze beim dritten und vierten Boden wiederholen. Zum Schluss Tortenoberfläche und -rand mit übriggebliebener Sahne einstreichen, 16 Rosetten aufspritzen, mit Kirschen ausgarnieren und Schokoraspel verteilen.

Von den Philippinen in den Schwarzwald Debie Bernal-Hauser und ihr Ehemann Werner Hauser privat Das Leben im Schwarzwald mit allen Sinnen erleben – das macht das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach möglich. Historische Gebäude aus mehreren Jahrhunderten und verschiedenster regionaler Schwarzwaldstile sind hier versammelt. Und hier führen Debie Bernal-Hauser und ihr Ehemann Werner Hauser das Museumsrestaurant Hofengel.Die Chefin der Museumsgastronomie stammt von den Philippinen – hat sich aber in die regionale Küche des Schwarzwalds hineingefuchst.

Übersicht aller SWR Rezepte