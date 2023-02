per Mail teilen

Petra Klein SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

Sich da festzulegen fällt Petra ziemlich schwer. Aber Joe Cocker steht ganz oben bei ihr ebenso wie die Rolling Stones oder die Dire Straits - und zu denen hat sie auch gleich eine Geschichte parat: "Im Erscheinungsjahr der ersten Dire Straits LP, ja sowas gab es 1978 noch, kam mein Cousin aus Münster zu Besuch, schenkte mir die LP und meinte nur 'die läuft bei uns im Studentenwohnheim rauf und runter. Ist längst ausverkauft.'" Damit war sie stolze Besitzerin einer Dire Straits LP - von der sie allerdings nicht wusste, wie man die Band überhaupt ausspricht. Und kurze Zeit später stellte sich raus: Sie war sogar die erste an ihrer Schule, die diese LP besaß und die sich ihre Schulfreunde fortan permanent von ihr ausliehen.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für sie aus: Die unglaublich schönen Landschaften. Und da Petra viel unterwegs ist im Land, kennt sie auch viele Regionen: Sie liebt den Kaiserstuhl, den Bodensee, Oberschwaben, den Hegau, Hohenlohe, Ostalb, den Odenwald, die Kurpfalz, den Kraichgau, die Ortenau, den Mittleren Neckarraum, die Alb, den Schwarzwald, das Breisgau, das Markgräfler Land... also eigentlich wirklich alles. "Auch wenn ich jetzt bestimmt noch zig andere Regionen nicht genannt habe... es ist einfach sooo schön hier - sag ich als Neigschmeckte." Und natürlich das tolle Essen. Sie hat Baden-Württemberg zum "essen" gern.

Wenn sie nicht Moderatorin geworden wäre...

... dann würde sie ganz klar in der Gastronomie oder in einem Hotel arbeiten. "Ich habe allergrößte Hochachtung vor all den Menschen, die jeden Tag unsere Gastgeber sind. Chapeau."

Lieblingssprichwort/-fluch

"Jetzt gohts voll dapfer hat dr Spatz gsagt, als'n d' Katz de Beenestiag natra hat."