Smeura – das größte Tierheim der Welt in Rumänien

Tötungsgesetz in Rumänien

Rumänien ist das einzige Land in der EU mit einem sogenannten Tötungsgesetz, (Legea "Ionut" 258), das es Tierfängern erlaubt eingefangene Hunde nach 14 Tagen Verwahrung in den Tötungsstationen umzubringen. Das ist zum einen leider ein sehr lukratives Geschäft für alle Beteiligten, zum anderen ändert es rein gar nichts am Straßenhundeproblem Rumäniens. Hunde vermehren sich exponentiell, heißt: einzig flächendeckende Kastrationen könnten Abhilfe schaffen und das Elend der Hunde in Rumänien stoppen.