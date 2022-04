In Baden-Württemberg gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Einige davon sind sogar von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Wie viele solcher Stätten gibt es in Baden-Württemberg?

Die gegebene Antwort ist

Nicht die sieben Weltwunder, aber die sieben Welterbe-Stätten finden sich in Baden-Württemberg. Seit 2021 gehört auch die Kurstadt Baden-Baden dazu.

Außerdem zählen dazu:

Das Kloster Maulbronn, die Klosterinsel Reichenau, die Prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee und in Oberschwaben, der obergermanisch-raetischer Limes - das ist der Grenzwall des Römischen Reiches. Außerdem die Höhlen und die Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura und zwei Gebäude der Weißenhofsiedlung in Stuttgart, geschaffen vom Architekten Le Corbusier.

Übrigens: In Deutschland gibt es insgesamt 46 Weltkulturerbe-Stätten.