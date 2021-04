per Mail teilen

Diese Bücher stehen zur Wahl: "Identitti" von Mithu Sanyal, "Das Glück meiner Mutter" von Thommie Bayer und "Die Kinder hören Pink Floyd" von Alexander Gorkow.

Bis zum 08.04.2021 können Sie abstimmen - wenn Sie schon wissen, für welches Buch Sie sich entscheiden: Hier geht es direkt zur Abstimmung...

"SWR1 - ein Sender, ein Buch"

Wie wäre es, wenn in SWR1 alle mal ein Buch gemeinsam lesen? Gerade jetzt im Frühjahr gibt es viele Neuerscheinungen. Drei Literaturliebhaber aus unserer Redaktion stellen je ein Buch vor, von dem sie meinen, dass es sich zu lesen lohnt. Sie können bis zum 8. April abstimmen, welches Buch wir dann alle gemeinsam lesen und später in "Bloß kein Stress" besprechen.

"Identitti" von Mithu Sanyal

Es ist ein Skandal: Die beliebte Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf, Prof. Dr. Saraswati ist weiß! Dabei hatte sie sich als "Person of Colour" beschrieben. "Identitti" von Mithu Sanyal begiebt sich auf die Jagd nach "echter" Zugehörigkeit: Während die Menschen im Internet Professorin Saraswati hetzen und ihre Entlassung fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste Fragen.

"Das Glück meiner Mutter" von Thommie Bayer

Das Buch erzählt die Geschichte von Schriftsteller Phillip Dorn. Er nimmt sich eine Auszeit und fährt mit seinem Mini über die Alpen nach Italien, in die Toskana. Dort lässt er es sich in einem gemieteten Ferienhaus gut gehen und denkt viel über seine verstorbene Mutter nach, die wegen ihm ihre Liebe aufgeben musste. Eines Nachts schwimmt eine schöne dunkelhaarige Frau in seinem Pool. Die beiden kommen sich näher. Doch plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes! Was hat diese Frau mit dem Glück seiner Mutter zu tun?

"Die Kinder hören Pink Floyd" von Alexander Gorkow

Die Geschichte spielt in einer Vorstadt im Westdeutschland der 70er-Jahre. Die Kriegsgräuel der Nazis sind verdrängt; die Menschen gehen zum Essen in den Balkan Grill und richten es sich so gut es geht zuhause gemütlich ein. Aber für einen 10-jährigen Jungen bedeutet die Realität einen Kampf zwischen Gut und Böse. Seine große Schwester ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Sie stemmt sich mit ihrem trockenen Humor gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London.

