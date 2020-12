Es ist Lockdown, es ist kalt und das einzige Highlight sind Videotelefonate mit Freunden? Mit diesen Büchern können Sie sich Abenteuer und Spannung nach Hause auf die Couch holen.

Die Buchtipps im Überblick:

"Herzfaden" von Thomas Hettche erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das sich nach einer Vorstellung der Augsburger Puppenkiste verbotenerweise auf einen Dachboden schleicht. Dort werden die beliebten Marionetten der Augsburger Puppenkiste lebendig.

»Ich habe beides in diesem Band: Eine fantastische Erzählung und einen zeitgeschichtlichen Rückblick. Und alles passt zusammen! Ein geniales Buch.« SWR1 Redakteurin Silke Arning

"Herzfaden" ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, hat 288 Seiten und kostet 24 Euro.

"Berlin Prepper" von Johannes Groschupf erzählt die Geschichte des Berliners Walter Noack, der sich als "Prepper" auf jeden Katastrophenfall vorbereitet - inklusive Erdbunker im Wald. Er arbeitet als Online-Redakteur bei einer großen Tageszeitung und muss täglich Pöbeleien und Hasstiraden in den Kommentaren löschen. Als er und später eine Kollegin eines Abends scheinbar grundlos zusammengeschlagen werden, besorgen sie sich Waffen und rutschen so in die Szene der Reichsbürger hinein...

»Das Buch ist gut recherchiert. Die Krimihandlung ist schlau konstruiert, schlägt einige Haken und endet in einem fulminanten Finale, das unwillkürlich an die Corona-Demos in Berlin erinnert mit dem versuchten Sturm auf den Reichstag. Auch wenn es natürlich ein Zufall ist: "Berlin Prepper" ist nach allem, was wir in der Coronakrise erlebt haben, noch einmal aktueller geworden.« SWR1 Redakteur Jochen Stöckle

"Berlin Prepper" ist im Suhrkamp Verlag erschienen, hat 237 Seiten und kostet knapp 15 Euro.

Maria und Josef Moosbrugger leben mit ihren vier Kindern am Rand eines Bergdorfes im österreichischen Voralberg. Zur Dorfgemeinschaft gehören sie nicht dazu: Sie sind die Abseitigen, die Armen, die Bagage. Als Josef eingezogen wird, um im ersten Weltkrieg zu kämpfen, bittet er den Bürgermeister, auf seine schöne Frau Maria aufzupassen. Doch der hat ein sexuelles Interesse an ihr. Dann kommt auch noch ein gut aussehender Mann aus Hannover ins Dorf, der Maria umwirbt. Maria wird schwanger und bringt ein Mädchen zur Welt: Grete, die Mutter der Autorin. Obwohl Josef zum möglichen Zeitpunkt der Empfängnis auf Heimaturlaub war, gilt das Mädchen im Dorf als "Kuckuckskind"; der Vater wird nie ein Wort mit ihr sprechen.

»Die Schriftstellerin Monika Helfer setzt mit diesem tollen Familienroman ihrer schönen Großmutter ein Denkmal - und natürlich Grete, die ihre Mutter war. Sie erzählt über die Bagage in einer einfachen, aber wunderbaren Sprache. Sie macht den Vorhang auf uns zeigt uns eine archaische Welt hinter der Idylle eines österreichischen Bergdorfes.« SWR1 Redakteur Rainer Hartmann

"Die Bagage" ist im Hanser-Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 19 Euro.

Die Musikjournalistin Anja Caspary hat innerhalb eines Jahres fast alles verloren: Erst erfährt sie, dass sie Krebs in beiden Brüsten hat. Wenige Wochen nach ihrer Operation werden bei ihrem Ehemann Hagen fünf aggressive Tumore im Kopf entdeckt. Keine Chance auf Heilung. Für Anja und ihre beiden Kinder bedeutet das ein Leben im Ausnahmezustand. Die Tumore in Hagens Kopf wachsen und verändern seine Persönlichkeit, dazu kommt der körperliche Verfall. Er stirbt in einem Hospiz.

»Anja ist eine starke und mutige Frau und ihr Buch ist in jeder Beziehung anrührend. Da ist der Schmerz über den Verlust der großen Liebe ihres Lebens, da sind Verantwortungsbewusstsein, Pflichtgefühl und Schutzreflex gegenüber den beiden Kindern und da ist die Erkenntnis, dass die Zeit doch irgendwann Wunden heilt.« SWR1 Moderator Wolfgang Heim

"In meinem Herzen steckt ein Speer" ist bei Ullstein erschienen, hat "288 Seiten und kostet etwa 17 Euro.

Wer sich einmal im Wald oder bei der Wanderung verirrt hat, wird mit neugierigem Schauer den Roman von Rye Curtis in die Hand nehmen. Der 33-jährige Texaner hat mit seinem Erstlingswerk "Cloris" eine Abenteuergeschichte hingelegt, in der eine 72 Jahre alten Dame die Hauptrolle spielt. Sie muss nach einem Flugzeugabsturz alleine in der Wildnis überleben. Eine Geschichte von rätselhaften Begegnungen und neuen Erkenntnissen.

»Der Autor ist seiner Heldin immer ganz nah auf den Fersen. Er beschreibt so genau, als wäre man dabei: Man kann den Wald riechen und fühlen, man kann den Tieren nachspüren. "Cloris" ist eine schaurig-schöne Abenteuergeschichte, an deren Ende eine bittere Selbsterkenntnis steht: Als die Retter nahen, entscheidet sich die alte Dame, nicht gefunden zu werden.« SWR1 Redakteurin Silke Arning

"Cloris" kostet 24 Euro und ist im C.H.Beck Verlag erschienen.

"Die drei ??? - wir lösen jeden Fall" - diesen berühmten Satz auf der Visitenkarte der Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews kennen wohl die meisten von uns. Entweder, weil sie selber die Bücher und Hörspiele in ihrer Kindheit gehört haben, oder weil sie sie noch immer hören. 207 Fälle gibt es mittlerweile - und die drei Detektive sind seit Bestehen so gut wie nicht gealtert. Aber was wäre, wenn Justus, Peter und Bob nicht mehr Jugendliche, sondern erwachsene Männer wären? Das Graphic Novel "Rocky Beach", ein Comicbuch für Erwachsene, von Christopher Tauber und Hanna Wenzel gibt die Antwort.

»Ein gewagtes Experiment, wenn die Helden der Kindheit gar nicht mehr solche Helden sind, Probleme haben und im Comic sogar Liebe machen.« SWR1 Redakteur Andreas Haaß

"Rocky Beach" ist auf der Comic-Bestenliste zu finden. Es ist im Kosmosverlag erschienen, hat 200 Seiten und kostet 25 Euro.

Und wer noch mehr über die drei ??? wissen will: Ebenfalls gerade erschienen ist "Die drei ??? und die Welt der Hörspiele" - mit vielen Fakten und Geschichten, die Sie bestimmt noch nicht über die Detektive wussten.

Der Roman "Stern 111" von Lutz Seiler stand lange auf Platz eins der Bestsellerliste und gewann den Preis der Leipziger Buchmesse. Er versetzt den Leser 30 Jahre zurück ins verrußte Ost-Berlin 1989/90. Der Roman handelt von Familie Bischoff aus Thüringen, die in den verheißungsvollen Westen auswandert. Sohn Carl zieht nach Berlin, wird illegaler Taxifahrer und Teil der Untergrund-Bohème.

»Der Name des Romans Stern 111 hat mit einem Radiogerät aus DDR-Zeiten zu tun, das so hieß. Es ist ein außergewöhnlicher Roman für alle, die sich für die wilde, anarchische Zwischenzeit nach dem Mauerfall und vor der Wiedervereinigung interessieren. Ein deutsch-deutsches Zwischenreich in Berlin, sehr realistisch geschildert. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Autor die Geschichten genau so erlebt hat.« SWR1 Redakteur Rainer Hartmann

"Stern 111" ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, hat 528 Seiten und kostet 24 Euro.

Unfairer Umgang mit Sparvermögen, gigantischer Steuerbetrug und dreiste Immobilienspekulationen... Was klingt wie der Stoff für einen Thriller oder Krimi, ist der Inhalt des Sachbuchs "Die Bank gewinnt immer" von Gerhard Schick. Kurz nachdem er sein Buch beendet hatte, schlägt der Skandal um Wirecard ein wie eine Bombe.

»Wenn man Schicks Buch liest, denkt man, man ist in einem Krimi. Bis man merkt, es ist die Realität: Banken als willfährige Helfer und Geldwaschanlagen für Drogenkartelle, für kriminelle Oligarchen und das organisierte Verbrechen. Staatliche Stellen schwach und überfordert, die Zuschauer zwischen ratlos und entsetzt.« SWR1 Moderator Wolfgang Heim

"Die Bank gewinnt immer. Wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet" ist im Campus Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 22 Euro.

Heinrich Steinfest aus Wien ist vielfach preisgekrönt und berühmt geworden durch seinen einarmigen Detektiv Cheng. Er hat eine Vorliebe für schräge Geschichten, seine Romane sind oft eine Mischung aus Krimi, Science-Fiction und phantastischen Elementen. Sein Roman "Der Chauffeur" handelt vom Chauffeur Paul Klee, der nach einem Autounfall zwar seinen Chef, nicht aber einen elfjährigen Jungen rettet. Geplagt von Schuldgefühlen verliert er seinen Job und kauft sich von der Abfindung ein kleines Hotel am Waldrand. Doch eines Tages verschwindet ein Gast und vom Himmel fällt ein "Objekt"...

»Herrlich sinnfrei und doch tiefsinnig, sprachmächtig und witzig. Denn wo findet man schon Sätze wie diesen: Paul Klee fühlte sich auf ungemein lebendige Weise tot.« SWR1 Redakteurin Silke Arning

"Der Chauffeur" ist im Piper-Verlag erschienen, hat 370 Seiten und kostet 22 Euro.

Der Besteller-Autor Leo Martin war früher im Einsatz für den deutschen Geheimdienst und hat ein Institut für forensische Textanalyse gegründet. Zusammen mit dem Sprachprofiler Patrick Rottler hat er jetzt ein Buch darüber veröffentlicht, wie individuell wir sprechen und schreiben. Die Autoren behaupten sogar, Sprache sei aussagekräftiger als ein Fingerabdruck! In ihrem Buch schildern sie, wie sie Verbrecher anhand derer sprachlichen Muster jagen.

»Nach der Lektüre kann es passieren, dass Sie bei Ihrem Gegenüber automatisch auf Sprachmuster achten. Mit ihrem Buch werfen Leo Martin und Patrick Rottler eine neue Perspektive auf Sprache und Verständigung. Mein Fazit: lesenswert!« SWR1 Moderatorin Nicole Köster

"Die geheimen Muster der Sprache" von Leo Martin und Patrick Rottler ist im Redline-Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet knapp 15 Euro.

"Das Trümmermädchen" ist ein Muss für alle historisch Interessierten, die gerne Romane lesen. Die Geschichte handelt von der zehnjährigen Anna, die darum kämpft, den zweiten Weltkrieg zu überleben und ihr altes Leben zurückzubekommen. "Das Trümmermädchen" erzählt von dem Mut und der Tapferkeit der Mädchen und Frauen, die nach dem Krieg, als die Lage hoffnungslos schien, die Ärmel hochgekrempelt und weitergemacht haben.

»Gut recherchiert, einprägsam, spannend und facettenreich erzählt. Ein Buch für Menschen, die sich für Schicksale interessieren.« SWR1 Redakteurin Susanne Henn

"Das Trümmermädchen - Annas Traum vom Glück" ist bei Ullstein erschienen und kostet als Taschenbuch knapp 11 Euro.

In seinem "Fragebogen" hat der schweizer Schriftsteller Max Frisch eine Sammlung von Fragen zusammengetragen. Sie sind als Fragebogen schon lange legendär. Jetzt gibt es eine erweiterte Fassung mit drei neuen Fragebögen aus seinem Nachlass.

»Seinen richtigen Zauber entfaltet Max Frischs "Fragebogen" bei einem gemütlichen Abend mit Freunden. In diesem Buch sind quasi nur Fragen: "Wem wären Sie lieber nie begegnet?" Oder: "Was fürchten Sie mehr: Das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden?" Ich bin mir sicher, Sie werden Ihre Freunde damit nochmal ganz neu kennen lernen.« SWR1-Redakteur Stefan Schlegel

Der "Fragebogen" von Max Frisch ist in der neuen und erweiterten Auflage im Suhrkamp-Verlag erschienen und kostet 10 Euro.

"Manno!" erzählt in herrlichen Comic-Episoden von der Kindheit der kleinen Anke in einer hessischen Kleinstadt. Eine Welt, in der Oma und Opa noch im selben Haus leben und in der man nachmittags auf ziemlich abseitige Ideen kommen kann. Eine Welt, die bei aller Familienintimität nicht ohne Brüche ist.

»Alltagsabenteuer, wie Kinder sie jeden Tag bestehen oder verkraften müssen – erzählt ganz ohne pädagogischen Zeigefinger oder rosaroten Kitsch. Anke Kuhl gelingt es ganz großartig, das Wechselbad kindlicher Gefühle zu schildern. "Manno" ist ein richtiger Familien-Comic.« SWR1-Redakteur Christof Baumann

Erschienen ist "Manno!" im Klett Kinderbuch-Verlag, der Comic hat 128 Seiten und kostet 16 Euro.

Die große weite Welt und das kleine schwäbische Zuhause auf einen Nenner zu bringen ist nicht so einfach. Zumal wenn man wie Reisejournalist Leon seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden hat. Ein bürgerliches Eheleben kommt für ihn nicht in Frage. Zusammen mit dem Fotografen Janko entflieht er der heimatlichen Enge, um in Frankreich "Lost Places", Niemandsorte, zu erkunden und in einen Reiseführer zu bannen. Doch auf der Reise geraten Leons Gewissheiten ins Wanken: Wie hoch ist der Preis für ein Leben ohne Verpflichtungen?

»Komisch, ernst und ein wenig tragisch kommt diese Geschichte daher. Mit einem wunderbaren Gefühl für Zeitgeist und Stimmungen beschreibt Kai Wieland das Dilemma seiner jungen Generation, der in einer globalisierten Welt scheinbar alle Türen offenstehen. Da kann die Orientierung allerdings verloren gehen. Doch das Ende stimmt hoffnungsvoll: Dieses Dilemma kann man aushalten.« SWR1 Redakteurin Silke Arning

"Zeit der Wildschweine" ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet 20 Euro.