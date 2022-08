per Mail teilen

Eine exklusiven Führung von Zoodirektor Matthias Reinschmidt und außergewöhnliche Blicke hinter die Kulissen - das erwartet die Gewinner:innen bei "Der perfekte Tag".

»Ich als Chef habe den Schlüssel für alle Gehege und Bereiche und werde Dinge zeigen, die man als normaler Besucher nicht sieht.«

Wenn das mal kein Angebot ist! Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt nimmt die Gewinner:innen mit auf einen besonderen Rundgang durch einen der ältesten Zoos in Deutschland.

Den Karlsruher Zoo backstage erleben

Erdmännchen füttern inklusive - aber nicht etwa von außen, sondern im Gehege. Die Gäste sind dabei, wenn das Futter für die einzelnen Tiere vorbereitet wird und erfahren, wie aufwändig und anspruchsvoll die individuelle Versorgung der Tiere ist. Hier schonmal ein kleiner Eindruck, was die Gewinner:innen erwartet - 2020 waren wir schon einmal zu Gast in dieser "grünen Oase" mitten in der Stadt.