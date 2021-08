per Mail teilen

Es war ein perfekter Tag, mit wunderbaren Gastgeberinnen. Normalerweise ist das frühere Wasserschloss Riet in Vaihingen/Enz für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Auch der große Schlosspark ist privat. Doch für die SWR1 Hörer*innen machten die Gräfinnen von Reischach eine Ausnahme: Sie luden ein zu einem exklusiven Empfang im Schlosspark und gaben ganz persönliche Einblicke in das Leben im Schloss.

Gemeinsam haben die SWR1-Hörer*innen die repräsentativen Räume des Schlosses besichtigt, auch eine Wohnung in der Beletage durften sie anschauen. Spannend war auch der Einblick in die Familiengeschichte. Heute ist das Schloss ein Mehrgenerationenhaus: Vater Dietrich Graf von Reischach hat die Büroräume seiner Unternehmensberatung im Schloss, Kimberly Gräfin von Reischach ist Schauspielerin und Moderatorin, sie arbeitete in den 90ern als Moderatorin bei MTV, und lebt jetzt mit Mann und ihren zwei Töchtern im Schloss. Genauso wie ihre Schwester, Kristen von Reischach. Sie betreibt ein Yogastudio im Erdgeschoß.