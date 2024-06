per Mail teilen

Angsthunde beißen um sich, lassen sich nicht anfassen oder verstecken sich panisch. Hundetrainerin Katja Schumacher erklärt, wie man diesen Hunden Ängste und Panik nehmen kann.

Katja Schumacher aus Heidelberg war in ihrem ersten Leben eine Weltklassesportlerin, gewann unter anderem vier mal den Iron Man, den härtesten Triathlon der Welt und wurde dann zur Expertin für Angsthunde.

Katjas Erfolgsrezept: Nähe, Berührung, sich nicht einschüchtern lassen und der unerschütterliche Glaube an das Gute im Hund. So schafft sie es selbst aus als unvermittelbar geltenden Hunden sozialkompatible Begleiter zu machen. Eine unglaublich wertvolle Arbeit, von der in den letzten Jahren viele Hunde und Menschen profitiert haben.

Mehr darüber könnt ihr auch in ihren Buch "Angst beim Hund" lesen – jedem zu empfehlen, der schon einmal mit einem ängstlichen Hund zu tun hatte.