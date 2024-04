Manchmal geht einem Regen einfach auf den Zeiger. So war es bei Ann Peebles, als sie sich eines Abends für einen Bühnenauftritt fertig gemacht hat. Es regnete unaufhörlich, der Regen klopfte an die Fensterscheiben. Genervt sagte sie "I Can't Stand The Rain" – daraus wurde ein Song, ein Soulklassiker. Regen, Sturm, Sonne – kann alles ein Lovely Day sein, das liegt im Auge des Betrachters bzw beim Musik Klub Soul im Ohr des Hörers.