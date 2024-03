per Mail teilen

...werden bei den Goldies schöne Erinnerungen mit viel feel-good-music, einigen Schätzen, die zum ersten Mal laufen wie "Amor, Amor, Amor" von Bing Crosby und "And her Tears flowed like Wine" von Ella Fitzgerald. Das Ganze ergibt dann "Felicità", das Goldie-Glücksgefühl.