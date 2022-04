Eine Liebeserklärung wird zum Hit

Seine Songtexte wurden weltbekannt

Albert Hammond veröffentlichte als Sänger nur wenige Songs. Doch als Songwriter waren seine Texte extrem beliebt. "One moment in time" und "The Air That I Breathe" sind nur zwei seiner bekanntesten Songs, die er unter anderem für Whitney Housten, Tina Turner oder auch Joe Cocker schrieb.

Er stellt sich die Träume und Sehnsüchte der Künstler vor

Wenn Albert Hammond Songs schreibt, versetzt er sich in die Lage und die Gefühlswelt der Stars, für die er textet. Dabei malt er sich die Träume und Sehnsüchte aus, die die Künstler gerade haben. Nur so könnten die Texte auch authentisch gesungen werden.

"Nothing's gonna stop us now" bildet die Ausnahme - Ein Nr.1-Hit, den die Sängerin hasste

Anders war es bei "Nothing's gonna stop us now". Dieser Song ist seine ganz persönliche Liebeserklärung. Kurz vor seiner Hochzeit 1987 schrieb Hammond ihn für seine Verlobte. Gesungen wurde er von der Band Starship. Grace Slick, die Sängerin, war leider jedoch gar nicht angetan vom Song. Sie hasste ihn. Trotzdem wurde er zu einem der größten Hits aller Zeiten. Vielleicht weil bei diesem Song eben die Kraft der Liebes einfach nicht zu stoppen war.