Jaaaa, es gab mal eine Zeit bevor man mit einem Youtube-Video zum internationalen Musikstar werden konnte. In den 80ern, als Jon Bon Jovi mit seiner Musik durchstarten will, muss man sich da noch was anderes überlegen.

Und erstmal bedeutet das: seeehr wenig Geld verdienen und gaaaanz viel Klinkenputzen - zum Glück kann sich Jon Bon Jovi gut verkaufen und hat dabei dann auch die Idee zu seinem ertsten großen Hit "Runaway"...