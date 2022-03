Kater & Sehnsucht

per Mail teilen

Wie nach einer durchzechten Nacht ein Welthit im Hotelzimmer entstand

Der Schädel brummte noch und wahrscheinlich war er auch noch nicht wieder fahrtüchtig. Trotzdem setzte sich Jon Bon Jovi in seinem Hotelzimmer am nächsten Morgen ans Klavier. In seinem Hotelzimmer? Ja, richtig. Ein Superstar kann beim Zimmerservice auch mal ein Klavier bestellen.



Bon Jovi konnte seinen Gefühlen freien Lauf lassen und einen Welthit landen.

Emotionale Ballade zwischen einem "Bett aus Nägeln" und einem "Bett aus Rosen"

Es war keine einfache Zeit für Bon Jovi. Und dabei war der Kater, von dem Bon Jovi in der ersten Strophe singt, wohl noch das kleinste Problem. Das "Bett aus Nägeln" als persönliche Krisenzeit machte ihm zu schaffen.



Sehnsüchtig träumt Bon Jovi vom "Bett aus Rosen", das er der Frau seiner Träume bereiten möchte.

"Ich will dich in ein Bett aus Rosen legen.

Für heute Nacht werde ich in einem Bett aus Nägeln schlafen."

Zwei Arten von Betten als Metapher für die Achterbahnfahrt der Gefühle. Musikalisch als emotionale Ballade veredelt. Und das mit schrecklichen Kopfschmerzen. Ein Glück hatte das Hotelpersonal nichts dagegen einzuwenden!