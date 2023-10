Ihre Lieblingshits bleiben vorne. Nummer 1 der SWR1 Hitparade 2010 in Baden-Württemberg ist "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin, gefolgt von "Bohemian Rhapsody" (Queen), "Child in Time" (Deep Purple), "Brothers in Arms" (Dire Straits) und "Wish You Were Here" (Pink Floyd).

Fünf Klassiker, die für die Hörer wie schon bei der letzten Hitparade gesetzt sind. Metallica verweist mit "Nothing Else Matters" die Eagles und das "Hotel California" auf Platz 9 und John Miles "Music" verbessert sich um einen Platz auf die 7. Israel Kamakawiwo'Ole auf Platz 8 Mit sanfter Stimme und Ukulele eroberte Israel Kamakawiwo'Ole jetzt, 17 Jahre nach der Aufnahme und 13 Jahre nach seinem Tod, die deutschen Charts. Das Medley "Somewhere Over the Rainbow/What a Wonderful World" ist Ihre Nummer 8 und damit auch die einzige große Veränderung in den TOP 10. AC/DC und Lena Auch das AC/DC- Konzert auf dem Cannstatter Wasen im Sommer hallt bei dieser Hitparade nach. Vor "Hells bells" auf Platz 10 waren schon 13 andere Titel der Australier zu hören. Auch der Eurovision Song Contest hat in diesem Jahr einen großen Einfluss auf die Hitparade: Platz 15 wird nämlich von "Lovely" Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" belegt, die auf dieser Position auch gleichzeitig die am besten platzierte deutsche Künstlerin ist. Beatles, Queen und ABBA Am 2. November ging die SWR1 Hitparade los mit Platz 808 und "I Want to Hold Your Hand" von den Beatles. Sie haben nicht nur die Hitparade eröffnet, sondern waren mit 23 Titeln auch die Band mit den meisten Stimmen. Auf Platz 2 in der Kategorie "meistgewählt" kam Queen mit 22 Titeln und ABBA waren 21-mal mit dabei. Das große Finale mit den Top 15 präsentierten die Hitparaden-Moderatoren Barbara Scherrer, Stefanie Anhalt, Thomas Schmidt, Matthias Holtmann, Michel Ries und Stefan Siller gemeinsam. Ihre Top 10 der Hitparade 2010 Platz Interpret Titel 1 Led Zeppelin "Stairway to Heaven" 2 Queen "Bohemian Rhapsody" 3 Deep Purple "Child in Time" 4 Dire Straits "Brothers in Arms" 5 Pink Floyd "Wish You Were Here" 6 Metallica "Nothing Else Matters" 7 John Miles "Music" 8 Israel Kamakawiwo'Ole "Somewhere Over the Rainbow/What a Wonderful World" 9 Eagles "Hotel California" 10 AC/DC "Hells Bells" Kurz und knapp Jahr: 2010 Name: Die größten Hits aller Zeiten Anzahl: 808 Titel Platz 1: "Stairway to heaven" von Led Zeppelin Wann: Dienstag, 2. bis Freitag, 5. November 2010 Moderation: drei Teams: Stefanie Anhalt/Matthias Holtmann, Patrick Neelmeier/Thomas Schmidt und Michel Ries/Barbara Scherrer (Stefan Siller sprang für den erkrankten Patrick Neelmeier ein) Finale: Erstes Mal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit SWR1 Pop & Poesie, Alphaville und der SWR1 Band zusammen mit Bernd Kohlhepp, Sydney Youngblood und Stefan Gwildis Download der SWR1 Hitparad 2010 ... ... im Portable Document Format (.pdf)

... im Excel-Format (.xls)