Simple Minds – Summer Live 2025

Simple Minds, die Kult-Band aus Schottland, kommt mit einer Open-Air-Show im Sommer 2025 auf die Loreley.

Datum: Sonntag, 13. Juli 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: St. Goarshausen, Freilichtbühne Loreley Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Vorverkaufsbeginn: 15.11.2024, 0:00 Uhr

Simple Minds, bekannt für Hits wie „Belfast Child“ und „Don’t You (Forget About Me)“, sind eine der erfolgreichsten schottischen Bands der 80er und 90er Jahre und prägten den Sound dieser Zeit mit ihrem Mix aus Rock, Pop und Wave. Sie erreichten mit fünf Alben die Spitze der britischen Charts. In Deutschland erlangten sie besondere Bekanntheit mit ihrem 1989 veröffentlichten Album „Street Fighting Years“. Die Band wurde mehrfach bei renommierten Musikpreisen nominiert und gewann unter anderem zwei Q Awards und zwei ASCAP Pop Music Awards.