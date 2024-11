Die jazzopen 2025 finden im kommenden Sommer vom 2. bis 13. Juli statt und werden erstmals sieben Tage den Stuttgarter Schlossplatz bespielen.

Datum: Mittwoch, 9. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Kylie Minogue

In ihrer glanzvollen Karriere hat Kylie Minogue weltweit über 80 Millionen Tonträger verkauft, hat 5 Milliarden Streams und 9 britische Nummer-1-Alben. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehören 4 BRIT Awards, 2 MTV Awards und 2 Grammys. Sie ist die einzige weibliche Künstlerin, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten ein Nummer-1-Album in Großbritannien veröffentlicht hat. In vielerlei Hinsicht steht sie allein in der Pop-Arena - ein Superstar, dessen ständige Neuerfindungen und Erkundungen sie fest in der Gegenwart verwurzeln, während sie gleichzeitig einen Großteil unserer kollektiven Vergangenheit definiert und zelebriert.