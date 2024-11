per Mail teilen

Die jazzopen 2025 finden im kommenden Sommer vom 2. bis 13. Juli statt und werden erstmals sieben Tage den Stuttgarter Schlossplatz bespielen.

Jazz, harter Rock, gefühlvoller Soul bis hin zum Techno-Blasmusik-Mix – die jazzopen 2025 in der Stuttgarter City präsentieren die bunte Vielfalt der Musik und untermauern ihren Ruf als eines der europäischen Top-3-Festivals für Jazz & beyond. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

