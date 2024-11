Die jazzopen 2025 finden im kommenden Sommer vom 2. bis 13. Juli statt und werden erstmals sieben Tage den Stuttgarter Schlossplatz bespielen.

Datum: Samstag, 12. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Zucchero und Mario Biondi

Zucchero

Zucchero, einer der bedeutendsten Rockblues-Künstler Italiens, hat in seiner Karriere über 60 Millionen Platten verkauft. Zu seinen größten Erfolgen zählt das Album "Oro, incenso & birra" mit 8 Millionen verkauften Exemplaren. Er war der erste westliche Künstler, der im Kreml nach dem Fall der Berliner Mauer auftrat, und der einzige Italiener, der 1994 am Woodstock-Festival teilnahm. Er organisierte zusammen mit Luciano Pavarotti die Wohltätigkeitsgala "Pavarotti & Friends" und spielte weltweit in 69 Ländern.



2023 feierte er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum mit Konzerten in Reggio Emilia und trat überraschend bei einem Coldplay-Konzert auf. 2024 startete er seine "Overdose D’Amore World Tour" zur Feier des 35-jährigen Jubiläums seines Hits "Overdose (D’Amore)".

Mario Biondi

Mario Biondi ist bekannt für seine warme, tiefe Stimme und seine Leidenschaft für Musik, inspiriert von seinem Vater, dem Sänger Stefano Biondi. Er begann 1988, internationale Künstler wie Ray Charles zu unterstützen, und feierte seinen Durchbruch mit der Single This Is What You Are.

Sein Debütalbum Handful of Soul wurde 2006 veröffentlicht und erreichte Platinstatus. Biondi hat mit vielen bekannten Künstlern zusammengearbeitet und zahlreiche erfolgreiche Alben herausgebracht. Er trat bei renommierten Jazzfestivals auf und veröffentlichte 2013 das Album Sun.

Nach dem Album Brasil im Jahr 2018 und der Single Sunny Day 2019 kehrte er 2021 mit Dare zurück. 2022 veröffentlichte er das Album Romantic. 2023 folgte die Neuinterpretation von My Favourite Things als Vorgeschmack auf Crooning Undercover, das am 29. September 2023 erschien, gefolgt von einer ausverkauften Tournee in Italien.