Die jazzopen 2025 finden im kommenden Sommer vom 2. bis 13. Juli statt und werden erstmals sieben Tage den Stuttgarter Schlossplatz bespielen.

Datum: Donnerstag, 10. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Support: Kenny Wayne Shepherd Band

Joe Bonamassa

Der gefeierte und preisgekrönte Blues-Rock-Gitarrist und Singer-Songwriter Joe Bonamassa kündigt in Zusammenarbeit mit J&R Adventures und N&P Touring Konzerte an. Unterstützt von einer Band legendärer Musiker wird das Programm neue Songs und Karriere-Highlights enthalten. Mit 27 #1 Alben in den Billboard Blues Charts hat Bonamassa alle Erwartungen übertroffen und ist heute einer der größten Blues-Gitarristen und Entertainer weltweit. Kürzlich erhielt er eine Standing Ovation bei einem Auftritt im Vorprogramm der Rolling Stones.

Bonamassa ist ein dreifach Grammy-nominierter Künstler und mehrfacher Gewinner der Blues Music Awards. Mit über 50 veröffentlichten Alben, darunter Studio- und Live-Aufnahmen sowie Kollaborationen mit Projekten wie Black Country Communion und Rock Candy Funk Party, gilt er als lebende Legende. Er ist zudem ein produktiver Produzent und hat eine Vielzahl von Alben für sein Label KTBA Records herausgebracht. Außerdem hat er kürzlich Journeyman LLC gegründet, ein Unternehmen für Künstlermanagement, Plattenlabel-Dienste, Konzertpromotion und Marketing für unabhängige Künstler.

Kenny Wayne Shepherd wird Dirt On My Diamonds Vol 2 veröffentlichen, die Fortsetzung des hochgelobten Vol 1, und setzt damit den kreativen Schwung aus denselben Schreibsessions in den FAME Studios in Muscle Shoals fort. Das zweiteilige Projekt präsentiert zwei eigenständige, aber miteinander verbundene Alben, die jeweils ihre eigene Identität haben, aber denselben Geist teilen. Vol 2 enthält vielfältige musikalische Elemente wie ausgeprägte Bläserarrangements und persönliche Erzählungen. Shepherd, bekannt für seine Arbeitsmoral und Hingabe zum Blues, hat eine zusammenhängende musikalische Reise geschaffen, die seine Leidenschaft für kreative Weiterentwicklung widerspiegelt.