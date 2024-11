Die jazzopen 2025 finden im kommenden Sommer vom 2. bis 13. Juli statt und werden erstmals sieben Tage den Stuttgarter Schlossplatz bespielen.

Datum: Sonntag, 13. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Lionel Richie

Support: José James

Lionel Richie, eine mit Grammy Awards®, Oscar® und Golden Globe® ausgezeichnete Ikone, hat weltweit über 125 Millionen Tonträger verkauft. Als eine der berühmtesten Persönlichkeiten der Musikgeschichte umspannt seine illustre Karriere mehr als vier Jahrzehnte und brachte unvergessliche Hymnen wie "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World", "Easy" und viele mehr hervor.

Richie ist bekannt für seine Weltklasse-Show und seine Fähigkeit, das Publikum über alle Generationen hinweg anzusprechen. Seine Auftritte sind eine Meisterklasse in Sachen Nostalgie und Energie. Sein Auftritt als Headliner auf der Pyramid Stage beim Glastonbury 2015 zog die größte Zuschauerzahl des Jahres an und festigte seinen Platz als legendärer Live-Performer.

Die "Say Hello To The Hits"-Tour wird eine magische Hommage an Richies bleibendes Vermächtnis als einer der größten Songschreiber und Entertainer der Musikgeschichte und eine wahre kulturelle Ikone sein.

Der Sänger José James aus Minneapolis kombiniert seit über zehn Jahren Jazz, R&B und Hip-Hop zu einem einzigartigen Sound, der weltweit Anerkennung findet. Mit sieben gefeierten Alben und Auftritten auf renommierten Bühnen wie der Central Park Summerstage und der Royal Festival Hall hat er sich als feste Größe etabliert. Sein jüngstes Projekt, Lean On Me: José James Celebrates Bill Withers, ist eine Hommage an Bill Withers und soll Menschen durch dessen Musik verbinden.