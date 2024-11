Die jazzopen 2025 finden im kommenden Sommer vom 2. bis 13. Juli statt und werden erstmals sieben Tage den Stuttgarter Schlossplatz bespielen.

Datum: Montag, 7. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Stuttgart Schlossplatz

Lageplan Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: RAYE | Jacob Collier

RAYE

Die britische Musikerin RAYE hat sich als ein leuchtender Star der Musikszene etabliert, mit Millionen verkaufter Platten, acht UK-Top-20-Singles und einem gefeierten Debütalbum, My 21st Century Blues. Der Song "Escapism.", ein internationaler Hit, brachte ihr die erste UK-Nummer-1-Platzierung und weltweite Anerkennung ein. Im Jahr 2024 schrieb sie Geschichte, als sie bei den BRIT Awards sechs Auszeichnungen gewann – die meisten, die je eine Künstlerin in einem Jahr erhielt – und wurde zur ersten Frau als "Songwriterin des Jahres" gekürt. Nach einer Welttournee und Festivalauftritten wie Glastonbury und Coachella begeisterte RAYE im Royal Albert Hall mit My 21st Century Symphony, einer einmaligen Show, die ihre Debütsongs in symphonischen Arrangements präsentierte. Mit ihrem neuesten Hit "Genesis.", produziert von Rodney "Darkchild" Jerkins, kombiniert RAYE Elemente aus Big Band, Jazz, Hip-Hop und Pop und setzt auf eine musikalische Neuerfindung – ein kraftvoller Neuanfang und ein Blick in eine vielversprechende Zukunft.

Jacob Collier

Jacob Collier, geboren am 2. August 1994 in Nord-London, ist ein talentierter Musiker, der als Sänger, Songwriter, Multiinstrumentalist und Musikproduzent bekannt ist. Er stammt aus einer musikalischen Familie, was seine Leidenschaft für Musik förderte. Collier erlangte Berühmtheit durch seine kreativen YouTube-Cover und wurde von Quincy Jones entdeckt, der ihn als vielversprechendes Talent ansah.

Sein Debütalbum In My Room wurde 2016 veröffentlicht und zeigt seine innovative künstlerische Vision. In den folgenden Jahren brachte er die Djesse-Reihe heraus, die verschiedene musikalische Stile umfasst und viele Kollaborationen enthält. Jacob Collier hat fünf Grammy Awards gewonnen, was ihn zu einem der bedeutendsten jungen Künstler seiner Generation macht.