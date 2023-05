Deutschlandpremiere: Krähen haben es bei uns nicht leicht. Doch die schwarzgefiederten Rabenvögel haben so einiges auf dem Kerbholz. Sie sind unglaublich klug und haben ein verdammt gutes Erinnerungsvermögen. Also passt auf wie ihr mit den Krähen umgeht. Nature is watching you!

28.06.2023, 19:15-20:45 Uhr + Filmgespräch, Gloria 2.

Sie werden vergöttert, verfolgt, verjagt. Der germanische Gott Odin schickte die Raben Hugin und Munin, Gedanke und Erinnerung, täglich auf die Welt und ließ sich von ihnen über das Treiben der Menschen berichten. Raben und Krähen schwärmen über Frontlinien, schwärzen Mülldeponien, stolzieren in Straßenschluchten, besiedeln Felder und Wälder. Bei manchen haben sie sich eingenistet in unseren Köpfen als Projektionen eigener Ängste, literarisiert von Poe bis Hitchcock, beschworen von van Gogh als Raben auf dem Weizenfeld, von Rossini als diebische Elster illustriert. Rabenvögel sind die einzigen Tiere, die uns Menschen seit Tausenden von Jahren beobachten und studieren und die Fähigkeit haben, dieses Wissen an ihre Nachkommen weiterzugeben. Sie sind erfinderisch, man sagt ihnen ein Elefantengedächtnis nach. Was weiß die Wissenschaft über diese Vögel? „Gibt es in den Krähenschwärmen“, so die zentrale Frage dieses quasi im Vogelflug dahingleitenden Films, „ein kollektives Wissen über den Menschen?“

Martin Schilt, *1971, Bern (Schweiz), ist als Filmjournalist, Produzent, Regisseur und Programmentwickler tätig. 1992 schloss er das Staatliche Seminar Bern mit seinem Lehrpatent ab. Von 1996 bis 2022 arbeitete er beim Schweizer Fernsehen als ausführender Produzent und Redaktionsleiter der Sendung SF Special Fernweh. Seit 2008 ist er Inhaber der Produktionsfirma Lucky Film GmbH in Zürich. Sein neuester Film Krähen – Nature is Watching Us erschien 2023.