Die bewegende Geschichte eines jungen Mannes, der vom Krieg verfolgt wird und doch nie die Hoffnung verliert, erzählt als imposantes Schwarz-Weiß Kunstwerk.

21.06.2022, 21:30 Uhr, 104 min, Gloria 1.

Das imposante Schwarz-Weiß Kunstwerk This Rain Will Never Stop erzählt eindrücklich die turbulente Geschichte des 20-jährigen Andriy Suleyman. Andriy ist der Sohn kurdisch-syrisch-ukrainischer Eltern, die bereits kurz nach seiner Geburt mit ihm aus dem kurdischen Gebiet Al-Hasaka in Syrien in die Ost-Ukraine flüchten mussten. Dort sieht sich Andriy viele Jahre später als junger Mann erneut damit konfrontiert, vor einem Krieg flüchten zu müssen. Doch er entscheidet sich gegen die Flucht, engagiert sich sogar als freiwilliger Helfer beim Roten Kreuz, versucht aktiv gegen das Leid des Kriegs anzukämpfen. Getrieben von einer Sehnsucht nach Zugehörigkeit und der Suche nach den eigenen Wurzeln, begibt sich Andriy schließlich gegen den Willen seiner Eltern auf eine gefährliche Reise. Diese führt ihn über ein Flüchtlingslager im Irak, in dem er Verwandte nach vielen Jahren wieder in die Arme schließen kann, bis an die Grenze seines Geburtslands Syrien. Immer wieder steht Andriy der Krieg im Weg – wie ein fortwährender Wolkenbruch, der alles mit sich reißt.

Alina Horlovas Dokumentarfilm besticht mit imposanter, melancholischer Ästhetik und einer zurückhaltenden Erzählweise, die den Bildern und der Geschichte den Raum bietet, ihre volle Wirkung zu entfalten. Die Unsicherheit und Zerrissenheit eines vom Krieg geprägten Lebens wird hier förmlich spürbar, ebenso wie die Lebensfreude und die Liebe, die innerhalb der Familie herrscht. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Flüchtenden an Grenzübergängen und Soldaten bei Militärparaden scheinen zeitlos zu sein, ebenso wie der Krieg in der menschlichen Geschichte ein zeitloses Phänomen ist.

Alina Gorlova ist Regisseurin und Filmeditorin. Sie ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen und hat ihren Abschluss an der Karpenko Kary Kyiv National University of Theatre, Film & Television gemacht. 2016 wurde ihr erster mittellanger Dokumentarfilm Kholodny Yar Intro auf dem Odessa IFF und dem Artdocfest gezeigt. Ihr zweiter Dokumentarfilm No Obvious Sign (2018) wurde u.a. mit dem MDR-Filmpreis für den besten osteuropäischen Film bei DokLeipzig 2018 ausgezeichnet. 2019 war sie Teil von Berlinale Talents. Ihr neuester Film This Rain Will Never Stop (2020) gewann u.a. den Preis für den besten Erstauftritt bei der IDFA und den Preis für den besten Spielfilm bei dem Festival dei Popoli.