SWR Patricia Neligan

Nah, unmittelbar und dennoch mit analytischem Blick. Zeigen was wahr und real ist und dabei mit beeindruckenden Bildern glänzen. Wucht und Wahrheit miteinander in eine perfekte Symbiose bringen – das schaffen Dokumentarfilme immer und immer wieder in besonderer Art und Weise. Sie sind Zeitdokumente, magische oder auch bedrückende Reisen in andere Lebenswelten, Regionen und Epochen. Sie zeigen die gesamte Bandbreite unserer Welt: Das Schöne, das Schreckliche, das Unbegreifbare. Und alle Nuancen dazwischen.

Das SWR Doku Festival bietet diesem herausragenden Genre des Films eine gebührende Plattform und zeigt die Filme dort, wo sie hingehören – auf der großen Kinoleinwand. Das Festival und der SWR machen die Dokumentarfilme zu einem Kulturerlebnis. Der Dokumentarfilm liegt dem SWR dabei besonders am Herzen, denn er gehört zu unseren Kernkompetenzen. Das Dokumentarische ist öffentlich-rechtlich pur, es verbindet Journalismus und Filmkunst, es liefert Einordnungen, Erklärungen und wichtige Impulse zu den Fragen unserer Zeit. Dokumentarfilme können den Dialog und Austausch anregen und tragen zum demokratischen Diskurs bei. Und sie sind in dieser Zeit von Pandemie bis Krieg und neuen Konflikten notwendiger denn je, da sie solche Themen im Großen einordnen, gewichten und neue Perspektiven eröffnen. Die Öffentlich-Rechtlichen und der SWR können dabei auch auf Themen und Fragen blicken, die andere Medien und kommerzielle Anbieter nicht abdecken und aus wirtschaftlichen Gründen niemals in ihrem Portfolio platzieren würden. Beim SWR Doku Festival werden die für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten Filme gezeigt, aber auch endlich wieder beeindruckende Filme außerhalb der Konkurrenz. Unser Festival geht aber noch einen Schritt weiter. Zusammen mit unseren Partnern, der MFG Baden-Württemberg und der LFK Baden-Württemberg, setzen wir uns aktiv für die Förderung von Medienkompetenz ein. Ziel ist es, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen das filmische Erzählen zu analysieren und einen genauen Blick auf Realität und Fiktion zu werfen.

Genießen Sie die herausragenden Filme des diesjährigen SWR Doku Festivals und tauchen Sie ein in die Welten, die Bilder und die Geschichten, die uns nur der Dokumentarfilm liefern kann. Viel Freude auf dieser Kinoreise!

Prof. Dr. Kai Gniffke

SWR Intendant