Der unnachgiebige Kampfgeist politischer Aktivist:innen gegenüber übermächtigen Konzernen wird in diesem Film hautnah begleitet und im Kontext des voranschreitenden Klimawandels betrachtet.

24.06.2022, 15:30 Uhr, 55 min, Cinema.

Oberschwabens größtes zusammenhängendes Waldgebiet wurde von jungen Aktivist:innen besetzt. Etwa 60 Hektar des Waldes sollen auf Grund eines neu geplanten Kiesabbaugebiets des Konzerns MEICHLE + MOHR gerodet werden, wodurch eine 90 Meter hohe Abbruchkante entsteht. Dieses Vorhaben stößt in der Bevölkerung zunehmend auf Widerstand. Der zu Rodungszwecken vorgesehene Bereich des Altdorfer Waldes beherbergt Wasserquellen, die 80.000 Menschen mit frischem Trinkwasser versorgen. Etwa 40 Hektar des Waldes sind bereits dem Kiesabbau durch den hiesigen Konzern zum Opfer gefallen. Ein graues Loch inmitten einer grünen Lunge. Der Film begleitet die Aktivist:innen in ihrem Lebensalltag im Wald bis hin zu direkten politischen Aktionen.

Claudio Brauchle studierte von 2017 bis 2021 Film und Video an der Merz Akademie Stuttgart. Seit 2018 arbeitet er freiberuflich als Dokumentarfilmautor, Kameramensch und Fotograf. In seinen dokumentarischen Arbeiten begleitet er Menschen in ihren Lebensrealitäten und schafft Einblicke in Welten, die sich meist außerhalb der gesellschaftlichen Norm bewegen. Politische Auseinandersetzung, Subkultur, gesellschaftliche Ereignisse, aber vor allem der Mensch selbst stehen dabei im Vordergrund. Neben politischen und gesellschaftskritischen Themenfeldern wirkt er auch in diversen anderen Filmprojekten als Kameramensch mit. Neben dem Bewegtbild umfasst sein Portfolio digitale und analoge Fotografie, Porträts, Plattencover sowie verschiedene dokumentarische Arbeiten.