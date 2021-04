Feras Fayyad zeigt in seinem Dokumentarfilm die Arbeit der 30-jährigen Dr. Amani im kriegsgeschüttelten Syrien.

Um Menschenleben zu retten, riskieren sie ihr eigenes Leben. The Cave - Eine Klinik im Untergrund dokumentiert die Arbeit von syrischen Ärzt*innen und zivilen Betreuer*innen in einem unterirdischen Feldkrankenhaus in Ost-Ghouta. Begleitet wird das Team von Dr. Amani Ballour, eine angehende Kinderärztin, die ihr Medizinstudium wegen des Krieges unterbrechen musste.

Trailer zu „Eine Klinik im Untergund - The Cave“:

Während Kampfjets die Luft bombardieren, kümmert sich die junge Frau mit ihren Mitstreiter*innen um die Opfer von Bombenangriffen – bis Giftgas zum Einsatz kommt und das gesamte Krankenhaus evakuiert werden muss. Dieser Dokumentarfilm kommt dem grausamen Geschehen im Kriegsgebiet äußerst nah und regt zum Nachdenken an – über Frauenrechte, Religion und Moral.

Feras Fayyad erzählt, wie der Dokumentarfilm entstanden ist:



Buch und Regie

Feras Fayyad, Jahrgang 1984, ist ein syrischer Regisseur, Produzent und Autor. Er studierte audiovisuelle Kunst und Filmgestaltung an der International Film and Television School Paris. Weltweit bekannt wurde Fayyad mit seinem Dokumentarfilm ‚Last Men in Aleppo‘, mit dem er als erster syrischer Regisseur für einen Oscar nominiert wurde. The Cave - Eine Klinik im Untergrund war ebenfalls für den Oscar nominiert.

Stab / Filmdaten

Syrien, Dänemark, Deutschland, USA und Katar 2019 – 95 Minuten

Buch: Alisar Hasan, Feras Fayyad

Regie: Feras Fayyad

Kamera: Muhammed Khair Al Shami, Ammar Suleiman, Mohammed Eyad

Montage: Per K. Kirkegaard, Denniz Göl Bertelsen

Ton: Peter Albrechtsen

Musik: Matthew Herbert

Produktion: Danish Documentary Production

Koproduktion: ma.ja.de Filmproduktions GmbH, Hecat Studio Paris, Madam Films; Zusammenarbeit mit National Geographic, SWR, TV 2

Filmförderung: DOHA, Sun Yat-Sen Cultural Foundation, International Media Support, The Danish Film Institute Development, Docs Up Fund, Normandie for Peace

FSK: ohne Angabe

Barrierefreie Fassungen: Untertitel für Hörgeschädigte, Audiodeskription