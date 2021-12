Festival für Dokumentarfilme und den Deutschen Dokumentarfilmpreis

Festivalleiterin

Festivalleiterin Dr. Irene Klünder hofft nun nach zwei digitalen Festivals wieder auf ein Publikumsfestival im Juni 2022.

Dr. Irene Klünder leitet das SWR Doku Festival SWR Patricia Neligan

„Natürlich freuen wir uns, dass wir online sehr viele Menschen erreichten und für den Dokumentarfilm begeisterten. Doch ein Publikumsfestival mit dem gemeinsamen Erleben des Films in einem Kinosaal mit großer Leinwand und vollem Sound ist eine ganz andere, schöne und tiefergreifende Erfahrung. Hier, wo sich Menschen wirklich und wahrhaftig begegnen, entsteht in dieser Begegnung Neues, wird Menschlichkeit fühlbar. Das ist das Wunderbare am Dokumentarfilm, der uns Geschichten über Menschen und Mitgefühl erzählt, der in die Tiefe der Welt vordringt und uns deren Vergänglichkeit wie auch Schönheit vor Augen führt.

Ich freue mich auf Ihren Besuch beim SWR Doku Festival!“