Für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen und die Eishockeyspieler der Ravensburg Towerstars stehen am Dienstagabend wichtige Spiele an. Für beide Teams geht es um viel.

Der VfB Friedrichshafen steht bereits im Halbfinale der Volleyball-Bundesliga. Die Ravensburg Towerstars möchten es in die Halbfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) schaffen. Für die beiden Mannschaften wird es in ihren Spielen am Dienstagabend spannend.

Die Ravensburg Towerstars spielen in den Viertelfinal-Playoffs gegen die Eisbären Regensburg. In der "best of seven"-Serie hatten die Ravensburger bereits mit 3:1 geführt. Nun steht es allerdings 3:3. Am Dienstagabend geht es also im Entscheidungsspiel um den Einzug in das Halbfinale. In der vergangenen Saison gewannen die Towerstars den Meistertitel der DEL2.

Erstes Spiel im Halbfinale für den VfB Friedrichshafen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen hingegen stehen bereits im Halbfinale. Am Dienstagabend treffen sie in der Volleyball-Bundesliga auswärts auf die Helios Grizzlys Giesen. Die Bilanz gegen den Gegner in der Saison ist ausgeglichen: Beide Teams gewannen ein Spiel.

Doch das Halbfinale erreicht zu haben, sei Motivation genug, alles zu geben. "Wir glauben, dass wir zu den besten Mannschaften in der Liga gehören und wollen dazu am Dienstag auch die entsprechende Leistung abrufen", sagte VfB-Cheftrainer Mark Lebedew. Drei Siege sind in der "best of five"- Serie für den Einzug in das Finale nötig.