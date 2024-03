Wird die Saison ein Erfolg oder nicht? Das entscheidet sich für die Eishockeyspieler der Ravensburg Towerstars und die Volleyballer vom VfB Friedrichshafen aktuell in den Playoffs.

An diesem Wochenende sind die Ravensburg Towerstars in den Playoffs der zweiten deutschen Eishockeyliga gleich zwei mal gefordert. Nach einer 1:5 Niederlage im eigenen Stadion am Freitag, geht es am Sonntag bei den Eisbären Regensburg darum einen Vorteil in der Serie herauszuspielen.

Auch in der Volleyballbundesliga stehen die Playoffs an. Dort konnte der VfB Friedrichshafen an diesem Wochenende einen wichtigen Sieg einfahren.

In beiden Sporarten gilt: In den Playoffs treffen die besten Teams aus der Saison aufeinander. In einem K.o.-Modus spielen sie mehrmals gegeneinander, um eine Runde weiterzukommen, bis die beiden besten Teams das Finale erreichen.

Durchwachsene Hauptrunde für die Ravensburg Towerstars

Knapp ein Jahr ist es her, dass die Ravensburg Towerstars Meister in der zweiten deutschen Eishockeyliga wurden. In fünf Spielen bezwangen die Oberschwaben damals die Roten Teufel Bad Nauheim: Ein Erfolg, den die Towerstars gerne wiederholen möchten.

Doch der Weg dorthin ist weit. Erfolgstrainer Peter Russell hatte im Sommer seinen Abschied verkündet. Er blieb aus familiären Gründen in seiner britischen Heimat. Sein Nachfolger ist der Ungar Gergely Majoross. In der Hauptrunde reichte es für ihn und sein Team lediglich zu Platz sieben in der Tabelle. Nur über den Umweg der Pre-Playoffs schafften es die Towerstars ins Viertelfinale und damit in die eigentlichen Playoffs.

Am Freitag konnten die Ravensburg Towerstars schon einmal in den Playoffs jubeln. Ravensburg Towerstars

Mit Schwung in die Playoffs

Dort konnten sie am Mittwoch in der Serie gegen die Eisbären Regensburg zunächst mit einem Sieg starten. Am Ende hieß es 2:3 nach Verlängerung gegen den Zweiten der Hauptrunde. Am Freitag dann allerdings gab es eine deutliche 1:5 Niederlage gegen die Regensburger im eigenen Stadion. In rund 72 Sekunden gelang es den Gegnern drei Treffer zu erzielen. "Leider sind wir im zweiten Drittel völlig vom Weg abgekommen und gegen einen Gegner mit diesem eiskalten Umschaltspiel war das am Ende fatal", wird Coach Gergely Majoross in einer Pressemitteilung zitiert.

Am Sonntag (Spielbeginn 17.00 Uhr) soll es deshalb wieder besser laufen für die Towerstars. Vier Siege braucht eines der beiden Teams um in das Halbfinale der Playoffs einzuziehen. Schafft es eine der zwei Mannschaften, die kommenden drei Partien zu gewinnen, steht die Entscheidung bereits am späten Freitagabend fest.

VfB Friedrichshafen greift an

In der Volleyballbundesliga beendete der VfB Friedrichshafen die Hauptrunde als Dritter. Man habe das Ziel erreicht, hieß es auf der Webseite des Vereins. Gleichzeitig betonte Chefcoach Mark Lebedew, dass die Playoffs eine andere Herausforderung sind: "Jetzt beginnt sozusagen eine neue Saison mit neuen Regeln."

Doch der Start in die Playoffs ist dem VfB Friedrichshafen an diesem Freitag gelungen. Das Team besiegte mit 3:1 die SWD powervolleys Düren und machte damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Anders als beim Eishockey wird hier nicht im Modus "best of seven", sondern "best of three" gespielt. Das heißt: schon zwei Siege reichen, um ins Halbfinale zu ziehen.

Spielerisch allerdings war in der Partie noch Luft nach oben, erklärte auch der Cheftrainer vom VfB Friedrichshafen: "Elefantenrennen trifft es wohl heute ganz gut, denn wir haben nie richtig in den Rhythmus gefunden. Gut war aber, dass wir in den entscheidenden Phasen die Sätze für uns entscheiden konnten. Ich hätte mir ein schöneres Spiel gewünscht, aber es steht trotzdem 1:0 für uns."

Schon am Dienstag kann der VfB Friedrichshafen den Einzug ins Halbfinale mit einem Sieg in Düren perfekt machen. Gelingt das nicht, kommt es am Samstag zum Entscheidungsspiel am Bodensee.