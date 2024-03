VfB Friedrichshafen und Trainer Mark Lebedew trennen sich im Sommer

per Mail teilen

Der VfB Friedrichshafen und Cheftrainer Mark Lebedew gehen nach dem Ende der aktuellen Saison getrennte Wege. Darauf haben sich beide Parteien einvernehmlich geeinigt.

Der Klub vom Bodensee will seine sportliche Führung und Ausrichtung neu strukturieren, der australische Coach will sich einer neuen Herausforderung stellen. Die Option auf Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr kommt somit nicht zur Geltung. Ein Nachfolger für Lebedew steht noch nicht fest.

Drei Jahre war Lebedew Coach des VfB Friedrichshafen. Der 56-Jährige hatte mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Auf der einen Seite stand die Corona-Pandemie und auf der anderen die schwierige Hallensituation mit einer Spielzeit in der Neu-Ulmer ratiopharm arena.

Am Dienstagabend machte der VfB mit Lebedew in der Viertelfinalserie gegen Düren vorzeitig den Einzug ins Playoff-Halbfinale perfekt. "Wir werden weiter akribisch daran arbeiten, diese Saison erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen", so Lebedew.