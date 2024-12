per Mail teilen

Laura Philipp sichert sich im September bei den Triathlon-Weltmeisterschaften in Nizza den Titel. Die 37-Jährige ist erst die zweite deutsche Siegerin in der Geschichte dieser Sportart. Es ist die Krönung einer unglaublichen Karriere und für SWR-Sportredakteur Claus-Peter Hufer der Sportmoment 2024.

Erst als Laura Philipp nach über 8 Stunden und 45 Minuten klar wird, dass ihr dieser Sieg nicht mehr zu nehmen ist, fängt die 37-Jährige an zu lächeln. Ein etwas gequältes Lächeln, denn die letzten Stunden hatten unfassbar viel Kraft gekostet. Mit der Deutschlandflagge in der Hand wird ihr Lächeln jedoch mit jedem Schritt, der sie der Ziellinie näherbringt, freudiger. Trotz dieser körperlichen Erschöpfung sieht man es ihr an, dieses Glücksgefühl, dieses unbändige Glücksgefühl gepaart mit Stolz.

Jeder Liebhaber dieser Sportart hat in diesem Moment wohl Gänsehaut, vielleicht auch ein wenig feuchte Augen, denn man fühlt förmlich mit dieser sympathischen Athletin Schritt für Schritt mit. Das große, schier unerreichbare Ziel ist geschafft. Das spät begonnene Lebenswerk der Laura Philipp hat seinen Gipfel erreicht! "Ich kann es nicht glauben", sagt sie direkt danach im Ziel. "Ich bin sprachlos, absolut glücklich. Das beste Gefühl der Welt. Ich bin meinem Kopf und Körper sehr dankbar, dass sie durchgehalten haben."

Der Triathlonsport ist ein Sport voller Entbehrungen, Verzicht und dem täglichen Kampf gegen sich selbst. Nicht nur Profis kennen das, auch ambitionierte Amateure richten ihr Leben nach ihrem Sport aus. Oft zum Leidwesen nahestehender Personen, denn kaum ein Sport ist so trainingsintensiv und zeitaufwendig wie Triathlon.

Mit 24 Jahren Schwimmen gelernt

Laura Philipp kommt spät und eigentlich auch eher per Zufall zum Triathlon. In ihrer Jugend klettert sie viel, mit Ausdauersport hat sie nicht viel zu tun. Nur die 30 Kilometer zur Schule, die sie mit dem Fahrrad fährt, weil es mit dem öffentlichen Nahverkehr noch länger dauert, dienen als Ausdauergrundlage ihrer späteren Erfolge. Dank eines Staffel-Events wird Laura Philipp mit 24 Jahren auf Triathlon aufmerksam. Nach mehreren Wettkämpfen auf der Kurzdistanz wechselt sie 2013 auf die Mitteldistanz.

Gleich bei ihrer Premiere beim 70.3. Challenge Kraichgau belegt sie Platz 5. Kaum zu glauben, dass Laura erst mit 24 Jahren das Kraulschwimmen lernt. Talent und Ehrgeiz bringen schnell Erfolge. 2014 wird sie bei den 70.3 Europameisterschaften Dritte, ab 2015 geht sie als Profi -Triathletin an den Start. 2018 folgt ihre Premiere auf der Ironman-Langdistanz. Beim Ironman Barcelona siegt sie mit neuem Streckenrekord! Doch nicht nur das, mit 8:34:57 Stunden gelingt ihr die damals siebtbeste Zeit einer Frau auf der Ironman-Distanz. Was für ein Debüt!

Von der Volkssportlerin zum Profi zur Weltmeisterin

Fleiß, Ehrgeiz, unbändiger Wille gepaart mit der notwendigen Lockerheit, um im Wettkampf nicht zu verkrampfen - Laura Philipp perfektioniert gemeinsam mit Trainer und Ehemann Philip Seipp ihr Training, professionalisiert sich Tag für Tag mehr, um ihr großes Ziel zu erreichen: einmal bei den Weltmeisterschaften ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. 2023 wird sie auf Hawaii Dritte, 2024 findet die WM erstmals in Nizza statt. Die Radstrecke dort ist ihr fast auf dem Leib geschneidert, quasi perfekt für ihre Stärken ausgelegt. Kein klassisches Einzelzeitfahren wie auf Hawaii, sondern ein anspruchsvoller, bergiger Kurs mit 2.400 Höhenmetern.

Schon vor dem Start ist ihr klar, dass dieses Jahr was gehen kann, doch bei einem so langen Wettkampf muss alles passen, Kopf und Körper perfekt zusammenspielen und auch die Technik durchhalten. Von einer Reifenpanne wird sie zum Glück verschont, dennoch verläuft auch ihr Wettkampf nicht ohne Schreckmomente. Bei einer Abfahrt muss sie über einen Bordstein steuern, um einen Sturz zu vermeiden. Kurz vor der Wechselzone auf den abschließenden Marathon fallen ihr wichtige Utensilien aus der Hand. Momente, die psychisch erst einmal verarbeitet werden müssen. Doch dieser Tag soll ihr gehören. Im Ziel hat Laura Philipp über acht Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Britin Katrina Matthews.

Laura Philipp: Titelverteidigung 2025?

Mit 37 Jahren ist sie auf dem Höhepunkt der Karriere. Und wer denkt, jetzt ist Schluss, der wird eines Besseren belehrt. Laura Philipp ist noch längst nicht am Ende und heiß auf eine Titelverteidigung 2025. "Quereinsteiger" wie Laura Philipp halten oft länger durch, heißt es.

Der Sieg von Laura Philipp war für mich eines der sportlichen Highlights des Jahres 2024. Trotz einer Fußball-Europameisterschaft oder den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Schon seit Jahren verfolge ich ihren sportlichen Werdegang und habe dieser sympathischen Sportlerin diesen Erfolg einfach von Herzen gegönnt.

Und vielleicht kann sie 2025 ihren Erfolg wiederholen. Dann findet die WM wieder auf Hawaii statt.