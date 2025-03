Rallyefahrerin Claire Schönborn "Ich bin gespannt, wo die Reise dieses Jahr hingeht"

Vollgas, Geschwindigkeit, PS – das ist Claire Schönborns Leben. Seit einem halben Jahr ist Claire Rallyefahrerin und direkt bei der Junior-WM am Start.

Claire Schönborn startet aktuell richtig durch. Die 25-Jährige aus dem Hunsrück ist derzeit in der Rallyewelt in aller Munde und das aus gutem Grund. Im August 2024 gibt sie ihr Rallye-Debüt. Bereits ein halbes Jahr später gewinnt sie mit Beifahrerin Jara Hain das Förderprogramm für junge Fahrerinnen und sichert sich damit einen Platz bei der Junior-WM. Im Alltag arbeitet Claire als Systemingenieurin für einen Automobilzulieferer. Ihre ganze Welt dreht sich um Autos und Motorsport. Einer ihrer bisher größten Erfolge: der Gesamtsieg im KW Bergcup 2024, den sie als jüngste Teilnehmerin überhaupt gewinnt.

Claire Schönborn: "Sind von Anfang an mit dem Motorsport infiziert gewesen"

Das Ausnahmetalent wird quasi ins Auto hineingeboren. Ihre ganze Familie ist Motorsport-verrückt, Vater Rainer und Mutter Andrea sind beide lange Zeit Bergrennen gefahren. Eine Leidenschaft, die sich früh auf Claire und ihre kleine Schwester überträgt. Mit 15 fährt sie ihr erstes von vielen Rennen. Claire erzählt im Interview mit SWR Sport: "Meine Schwester und ich sind auf Bergrennen groß geworden." Dadurch seien sie "von Anfang an mit dem Motorsport infiziert gewesen". Die Rennfahrer-Eltern sind selbstverständlich voller Stolz. "Man wusste von Anfang an, dass sie immer schnell, auch schon im Kart, unterwegs war", so die Mutter Andrea Schönborn. "Aber dass es jetzt hier wirklich so weit kommt – das hat sie schon mega gemacht."

Der Weg in die Junior-Weltmeisterschaft

Ohne jemals eine Rallye gefahren zu sein, bewirbt sie sich 2024 für das Young Driver's Förderprogramm der World Rally Championship für Frauen. Überraschend landet sie unter den besten 15 Kandidatinnen und wird zu den Sichtungen nach Polen eingeladen. Claire erwartet selbst nicht, dass sie dort erfolgreich sein könnte, und plant aufgrund der starken Konkurrenz eher mit drei schönen Tagen in Polen. Am Ende der Sichtung wird sie in die Top drei gekürt.

Dann geht alles ganz schnell. In ihrer dritten Rallye in Zentraleuropa setzt sie sich weiter durch, dann kommt das Rennen in Schweden. Dies ist Station eins der Junior-WM und zeitgleich das Finale des Förderprogramms für Frauen. Dort landen Claire und ihre Beifahrerin Jara auf Platz sieben, wodurch sie das Young Driver's Programm gewinnen. Und das, obwohl es die erste Fahrt jemals auf Schnee ist.

Sie ist eigentlich das Gehirn im Fahrzeug

WM-Vorbereitung mit Beifahrerin Jara Hain

Jeden Tag nach der Arbeit steht für Claire nun Training am Simulator oder im hauseigenen Fitnessraum auf dem Programm, denn am 15. Mai findet die Portugal-Rallye der Junioren WM statt. Mit ihrer Beifahrerin Jara steht sie die ganze Zeit in engem Austausch. Wie wichtig die Rolle der Beifahrerin ist, wird oft unterschätzt. "Sie ist eigentlich das Gehirn im Fahrzeug, ich bin nur die ausführende Kraft" erklärt Claire. Wenn die Beziehung zwischen den Fahrern nicht gut sei, merke man dies auch bei den Wettkämpfen. Sie erzählt: "Mit Jara habe ich die perfekte Beifahrerin für mich gefunden. Sie ist wie eine Schwester für mich. geworden."

Claire mir ihrer Beifahrerin Jara bei der Schweden-Rallye SWR

Reine Frauenteams gibt es selten bei der Junior-WM - Claire und Jara sind also eine große Ausnahme. In den kommenden Wochen stehen für die beiden anstrengende Tage an: So oft wie möglich geht es auf Übungsfahrten, dazu die Suche nach Sponsoren, da das Förderprogramm finanziell nicht alles abdeckt. Intensive und fordernde Wochen also bis zum großen WM-Highlight.