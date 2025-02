Anna-Lena Forster holt WM-Gold im Slalom

per Mail teilen

Die 29-jährige Monoskifahrerin vom BRWV Radolfzell gewann bei den Weltmeisterschaften der Alpinen in Maribor ihren insgesamt zehnten WM-Titel.

Die viermalige Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster hat ihren Goldlauf im Slalom zum Abschluss der Weltmeisterschaften der Alpinen in Maribor fortgesetzt. Die Monoskifahrerin aus Radolfzell sicherte sich in ihrer Paradedisziplin nach einer Aufholjagd den vierten Titel nacheinander. Seit 2019 ist Forster im WM-Slalom ungeschlagen.

Nach dem ersten Lauf lag Forster in der sitzenden Klasse noch mit 0,66 Sekunden Rückstand auf die führende Audrey Pascual Seco aus Spanien auf Rang vier. Im entscheidenden Durchgang zeigte sich die 29-Jährige vom BRSV Radolfzell aber verbessert und zog letztlich in 2:19,72 Minuten noch an Newcomerin Pascual Seco (+0,95 Sekunden) vorbei. Es ist Forsters insgesamt zehnter Titel und ihre 19. Medaille bei Weltmeisterschaften.

Anna-Lena Forster: "Beste Vorbereitung" auf die Winterspiele 2026

"Das war so spannend, super, wie gut die anderen performen. Da reichen solide Läufe nicht mehr, da musst du dich pushen", sagte Forster, die bereits auf das kommende Jahr mit den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo blickte: "Das ist die beste Vorbereitung auf Cortina. Ich glaube, auch da werden es spannende Rennen. Das heißt für mich, nochmal mehr Gas geben."

In der stehenden Klasse sicherte sich Anna-Maria Rieder (Garmisch-Partenkirchen) ihre siebte WM-Medaille, sie gewann Bronze. Damit holten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei den kritisierten Titelkämpfen in Maribor drei Medaillen, darunter eine goldene. Die WM war am Samstag erst mit einigen Tagen Verspätung gestartet, da die Speedrennen wegen der hohen Temperaturen und des daraus resultierenden Schneemangels abgesagt werden mussten.