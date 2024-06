per Mail teilen

Der deutsche Tennisspieler Jan-Lennard Struff hat sich bei den Boss Open in Stuttgart gegen Arthur Rinderknech durchgesetzt und steht damit im Viertelfinale.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat auch sein zweites Spiel in der Rasensaison gewonnen. Beim ATP-Turnier in Stuttgart setzte er sich im Achtelfinale gegen den Franzosen Arthur Rinderknech mit 6:4, 7:6 (7:0) durch und verbleibt als letzter Deutscher im Turnier. Die deutschen Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann waren davor in der Runde der letzten 16 bereits gescheitert.

Im Viertelfinale wartet auf Struff, der nach der kurzfristigen Absage von French-Open-Finalist Alexander Zverev die deutsche Nummer eins im Turnier ist, der US-Amerikaner Brandon Nakashima. Im Vorjahr hatte es Struff bis ins Endspiel geschafft, unterlag damals aber Francis Tiafoe aus den USA, der nun ebenfalls im Viertelfinale steht. Im Halbfinale könnte es zu einer Neuauflage des Duells kommen.