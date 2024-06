Tennisprofi Draper zieht in Stuttgart ins Endspiel ein

per Mail teilen

Tennisprofi Jack Draper steht bei den BOSS Open auf dem Stuttgarter Weissenhof im Finale. Zu Beginn der neuen Woche steht das nächste Highlight für den Briten an.

Mit dem Erreichen des Endspiels wandelt der britische Tennisprofi Jack Draper in Stuttgart auf den Spuren des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray. Der 22-Jährige gewann am Samstag sein Halbfinale gegen den gleichaltrigen Brandon Nakashima souverän 6:3, 6:3. Als erster Brite neben Murray, der 2022 sein Endspiel in Stuttgart verlor, spielt Draper um den Titel.

Drapers Endspiel-Gegner wird der Sieger des italienischen Halbfinal-Duells zwischen dem zweimaligen Stuttgart-Champion Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti. Am Montag wird Draper, derzeit die Nummer 40 der Welt, in der Tennis-Weltrangliste einige Plätze nach vorn klettern und damit erstmals die britische Nummer eins sein.