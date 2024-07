Jenny Carlson - einmal Weltklasse für die HB Ludwigsburg

Die HB Ludwigsburg hat für den Griff nach Europas Handball-Krone weiter aufgerüstet. Der Champions-League-Finalist hat die Weltklasse-Spielmacherin Jenny Carlson verpflichtet.

"Sie ist ein Handball-Genie wie kaum eine andere, mit sehr viel internationaler Erfahrung."

Mit dieser spektakulären Verpflichtung gehören die Ludwigsburgerinnen in der bevorstehenden Spielzeit in der europäischen Königsklasse wieder zu den Titelkandidaten. Carlson, die derzeit in Paris bei den Olympischen Spielen im Einsatz ist, kommt vom französischen Champions-League-Teilnehmer Brest Bretagne. Zur Laufzeit des Vertrags mit Carlson, die in Frankreich mit der schwedischen Nationalmannschaft spielt und beim 31:28 gegen Deutschland mit sieben Toren beste Werferin war, machte der fünfmalige Meister keine Angaben.

Unverhofft kommt oft

Ursprünglich hatte die 29 Jahre alte Rückraumspielerin nach den Sommerspielen zu Buducnost Podgorica wechseln wollen, doch aufgrund von Finanzproblemen der Montenegriner zerschlugen sich die Pläne. Diese Chance nutzte Ludwigsburg zur Verstärkung seiner Mannschaft. "Sie ist ein Handball-Genie wie kaum eine andere, mit sehr viel internationaler Erfahrung. Sie spielt mit viel Tempo und hat einen hervorragenden Überblick für ihre Mitspielerinnen", kommentierte HB-Trainer Jakob Vestergaard die Vertragsunterschrift der Olympia- und WM-Vierten.

Aller guten Dinge sind drei

Jenny Carlson ist die dritte Schwedin im Ludwigsburger Team nach Johanna Budsen und Sofia Hvenfelt - und der insgesamt achte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Zuletzt hatten die Schwaben auch die polnischen Nationalspielerin Julia Niewiadomska vom SV Union Halle-Neustadt für die nächsten zwei Jahre unter Vertrag genommen.